Limpiadora manual KHB 6 Battery Set
El kit para una limpieza de mantenimiento efectiva de muebles de jardín, columpios y otros: la ligera limpiadora de media presión de mano con funcionamiento por batería KHB 6 Battery, con batería de 18 V y cargador incluidos.
¿No dispone de enchufes? ¡No hay ningún problema! La KHB 6 Battery, una ligera limpiadora de media presión de mano con funcionamiento por batería de la plataforma de 18 V Battery-Plattform de Kärcher, limpia toda la casa sin tener que estar conectada a la corriente. Solo hay que conectar la manguera y empezar a limpiar. Gracias a la cuidadosa boquilla de chorro plano se elimina rápidamente la suciedad duradera de muebles de jardín, juguetes y mucho más. ¿Los maceteros están machados de polen y tierra? Acerque la eficiente boquilla rotativa para eliminar la suciedad más persistente sin esfuerzo. Ambas boquillas, la batería de recambio y el cargador se incluyen en el equipo de serie. La batería de recambio puede utilizarse en todos los equipos con funcionamiento por batería de la plataforma de 18 V Battery Power de Kärcher. Gracias a la innovadora Real Time Technology, el display LCD de la batería muestra la capacidad restante cuando se está utilizando o cargando el aparato o cuando está guardado. La amplia oferta de accesorios hace que la KHB 6 Battery sea todavía mas versátil. Por ejemplo, también hay disponibles una boquilla de espuma, un cepillo de lavado y una manguera de aspiración que permiten utilizar agua de fuentes alternativas.
Características y ventajas
Batería de 18 V Battery Power de KärcherReal Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería. De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio. Compatible con todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher Battery Power de 18 V.
Presión media eficiente y perfectamente adaptadaMáximo 24 bares para una limpieza ocasional eficiente, móvil y sencilla. Boquillas Quick Connect fácilmente intercambiables. El equipo de serie incluye una boquilla de chorro plano para una limpieza cuidadosa y una boquilla rotativa para la suciedad más intensa.
Diseño ligero e innovadorMáxima libertad de movimiento y flexibilidad al limpiar. Limpiadora de media presión de mano con funcionamiento por batería para la limpieza de mantenimiento. Con la manguera de aspiración disponible por separado no se necesita conexión de agua.
Accesorios para una gran variedad de aplicaciones
- Para escaleras y superficies pequeñas: la PS 20 Handheld.
- La MJ 24 Handheld combina 5 boquillas en una lanza pulverizadora: para limpiar y regar.
- Para puntos de difícil acceso: la articulación de 360º de la VJ 24 Handheld.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Presión (bar)
|máx. 24
|Área de presión
|Presión media
|Caudal (l/h)
|máx. 200
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Capacidad (Ah)
|2,5
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|12 (2,5 Ah)
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Color
|negro
|Peso sin accesorios (kg)
|1,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|302 x 89 x 265
Scope of supply
- Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
- Batería: batería Battery Power de 18 V / 2,5 Ah (1 unidad)
- Cargador: cargador estándar Battery Power de 18 V (1 unidad)
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
- Boquilla turbo DB 24
Equipamiento
- Aspiración de agua
- Lanza pulverizadora: largo
- Boquilla de chorro plano
- Filtro de agua integrado
- Filtro de equipo
Videos
Campos de aplicación
- Jardineras
- Juguetes / coches para niños / bicicletas infantiles
- Cubos de basura
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Bicicletas
- Vallas
- Juguete de jardín
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.