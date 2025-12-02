¿No dispone de enchufes? ¡No hay ningún problema! La KHB 6 Battery, una ligera limpiadora de media presión de mano con funcionamiento por batería de la plataforma de 18 V Battery-Plattform de Kärcher, limpia toda la casa sin tener que estar conectada a la corriente. Solo hay que conectar la manguera y empezar a limpiar. Gracias a la cuidadosa boquilla de chorro plano se elimina rápidamente la suciedad duradera de muebles de jardín, juguetes y mucho más. ¿Los maceteros están machados de polen y tierra? Acerque la eficiente boquilla rotativa para eliminar la suciedad más persistente sin esfuerzo. Ambas boquillas, la batería de recambio y el cargador se incluyen en el equipo de serie. La batería de recambio puede utilizarse en todos los equipos con funcionamiento por batería de la plataforma de 18 V Battery Power de Kärcher. Gracias a la innovadora Real Time Technology, el display LCD de la batería muestra la capacidad restante cuando se está utilizando o cargando el aparato o cuando está guardado. La amplia oferta de accesorios hace que la KHB 6 Battery sea todavía mas versátil. Por ejemplo, también hay disponibles una boquilla de espuma, un cepillo de lavado y una manguera de aspiración que permiten utilizar agua de fuentes alternativas.