La boquilla de limpieza WBS 3 es la ampliación ideal para cualquier manguera de riego. Solo hay que conectar la WBS 3 con el acoplamiento, ¡y listo! El innovador chorro giratorio elimina rápidamente la suciedad reciente y permite limpiar sin esfuerzo grandes superficies. Así se ahorra hasta un 50 % de tiempo en comparación con los aspersores para jardín convencionales. Además, las tareas de limpieza se pueden finalizar con precisión mediante el chorro concentrado, optimizado mediante la boquilla metálica de gran calidad. El equipo ofrece un uso rápido y versátil para todos los objetos del jardín ligeramente sucios. Las dos baterías AA de 1,5 V para la alimentación de corriente del chorro giratorio vienen incluidas en el equipo de serie.