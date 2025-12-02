Boquilla de limpieza WBS 3

La innovadora boquilla de limpieza WBS 3 de Kärcher con chorro giratorio. Para eliminar rápidamente la suciedad superficial de macetas, muebles y equipos de jardín.

La boquilla de limpieza WBS 3 es la ampliación ideal para cualquier manguera de riego. Solo hay que conectar la WBS 3 con el acoplamiento, ¡y listo! El innovador chorro giratorio elimina rápidamente la suciedad reciente y permite limpiar sin esfuerzo grandes superficies. Así se ahorra hasta un 50 % de tiempo en comparación con los aspersores para jardín convencionales. Además, las tareas de limpieza se pueden finalizar con precisión mediante el chorro concentrado, optimizado mediante la boquilla metálica de gran calidad. El equipo ofrece un uso rápido y versátil para todos los objetos del jardín ligeramente sucios. Las dos baterías AA de 1,5 V para la alimentación de corriente del chorro giratorio vienen incluidas en el equipo de serie.

Características y ventajas
Boquilla de limpieza WBS 3: Plug-and-play
Plug-and-play
Boquilla de limpieza WBS 3: Chorro rotativo innovador
Chorro rotativo innovador
Boquilla de limpieza WBS 3: Chorro concentrado preciso
Chorro concentrado preciso
Diseño ergonómico
Manejo sencillo
Vaciado automático
Opción de riego
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal máx. (l/h) 583
Número de revoluciones máx. (rpm) 1100
Capacidad de las baterías (h) aprox. 1
Peso sin accesorios (kg) 0,3
Peso (con accesorios) (kg) 0,5
Peso con embalaje incluido (kg) 0,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 165 x 60 x 203

Scope of supply

  • Baterías incluidas en el equipo de serie

Equipamiento

  • Número de patrones de pulverización: 2
  • Función de autovaciado
  • Chorro concentrado
  • Chorro giratorio
  • Conexión mediante sistema Click
  • Interruptor de dos posiciones
  • Se requiere batería
Boquilla de limpieza WBS 3
Boquilla de limpieza WBS 3
Videos
Campos de aplicación
  • Bicicletas
  • Equipos y herramientas de jardín
  • Muebles de jardín/terraza/balcón
  • Cubos de basura
  • Juguetes / coches para niños / bicicletas infantiles
  • Jardineras
  • Riego de jardines
Accesorios
