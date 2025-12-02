Boquilla de limpieza WBS 3
La innovadora boquilla de limpieza WBS 3 de Kärcher con chorro giratorio. Para eliminar rápidamente la suciedad superficial de macetas, muebles y equipos de jardín.
La boquilla de limpieza WBS 3 es la ampliación ideal para cualquier manguera de riego. Solo hay que conectar la WBS 3 con el acoplamiento, ¡y listo! El innovador chorro giratorio elimina rápidamente la suciedad reciente y permite limpiar sin esfuerzo grandes superficies. Así se ahorra hasta un 50 % de tiempo en comparación con los aspersores para jardín convencionales. Además, las tareas de limpieza se pueden finalizar con precisión mediante el chorro concentrado, optimizado mediante la boquilla metálica de gran calidad. El equipo ofrece un uso rápido y versátil para todos los objetos del jardín ligeramente sucios. Las dos baterías AA de 1,5 V para la alimentación de corriente del chorro giratorio vienen incluidas en el equipo de serie.
Características y ventajas
Plug-and-play
Chorro rotativo innovador
Chorro concentrado preciso
Diseño ergonómico
Manejo sencillo
Vaciado automático
Opción de riego
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal máx. (l/h)
|583
|Número de revoluciones máx. (rpm)
|1100
|Capacidad de las baterías (h)
|aprox. 1
|Peso sin accesorios (kg)
|0,3
|Peso (con accesorios) (kg)
|0,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|165 x 60 x 203
Scope of supply
- Baterías incluidas en el equipo de serie
Equipamiento
- Número de patrones de pulverización: 2
- Función de autovaciado
- Chorro concentrado
- Chorro giratorio
- Conexión mediante sistema Click
- Interruptor de dos posiciones
- Se requiere batería
Videos
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Equipos y herramientas de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Cubos de basura
- Juguetes / coches para niños / bicicletas infantiles
- Jardineras
- Riego de jardines
Accesorios
Encontrar pieza
