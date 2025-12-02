La compacta fregona de vapor 2 en 1 SC 1 EasyFix limpia completamente sin productos químicos. Este equipo también actúa con total eficacia en las superficies duras del hogar, como grifería, baldosas, placas de cocina y campanas extractoras. Gracias a la manguera de prolongación incluida es posible limpiar de manera óptima en lugares de difícil acceso, como esquinas, ranuras y nichos. Mediante una limpieza en profundidad con la limpiadora de vapor de Kärcher se eliminan hasta el 99,999 % de los virus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar. Incluso la suciedad resistente y los depósitos de grasa. La boquilla para suelos EasyFix incluida en el kit de limpieza para suelos prepara la limpiadora de vapor manual en un instante para la limpieza de suelos. Este compacto y manejable equipo es perfecto para la limpieza rápida y sin complicaciones y, además, puede almacenarse en un espacio especialmente reducido.