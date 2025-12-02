Limpiadora de vapor SC 2 110-127 / 60 Hz *LA
Limpieza e higienización sin productos químicos. El limpiador de vapor SC 2 remueve la suciedad y elimina hasta el 99,99% de coronavirus y bacterias, haciendo que su familia esté siempre a salvo. Su boquilla con tecnología EasyFix facilita la introducción y extracción del paño de microfibra sin entrar en contacto con la suciedad. Ideal para limpiar suelos, cocinas, baños, tapicerías, sofás y cortinas. Residuos de moho y otras suciedades difíciles de eliminar. La regulación del vapor en dos fases permite adaptar la intensidad del vapor a la superficie y a la suciedad. Tecnología EasyFix. El paño de microfibra con tiras adhesivas puede fijarse fácilmente a la boquilla para suelos y retirarse de nuevo sin entrar en contacto con la suciedad.
Características y ventajas
Seguro para niños en la pistola de vapor
- Protege contra el uso inadecuado, por ejemplo, por parte de los niños.
Regulación de la cantidad de vapor en dos etapas
- El caudal de vapor puede ajustarse individualmente a la superficie y al grado de suciedad correspondientes.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Certificado de ensayo¹⁾
|Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,9 % de las bacterias²⁾
|Potencia calorífica (W)
|1500
|Máx. presión de vapor (bar)
|máx. 3,2
|Longitud del cable (m)
|5
|Tiempo de calentamiento (min)
|8
|Capacidad de la caldera (l)
|1
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 110 - 127 / 50 - 60
|Peso sin accesorios (kg)
|3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|380 x 254 x 260
Scope of supply
- Cepillo redondo pequeño (negro): 1 Unidad(es)
- Boquilla para suelos: EasyFix
- Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de vapor: 0.5 m
Equipamiento
- Seguro para niños
- Válvula de seguridad
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Grifería
- Lavabos
- Paredes alicatadas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Campana extractora
- Placas de cocina
Accesorios
Encontrar pieza
