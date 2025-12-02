Limpieza e higienización sin productos químicos. El limpiador de vapor SC 2 remueve la suciedad y elimina hasta el 99,99% de coronavirus y bacterias, haciendo que su familia esté siempre a salvo. Su boquilla con tecnología EasyFix facilita la introducción y extracción del paño de microfibra sin entrar en contacto con la suciedad. Ideal para limpiar suelos, cocinas, baños, tapicerías, sofás y cortinas. Residuos de moho y otras suciedades difíciles de eliminar. La regulación del vapor en dos fases permite adaptar la intensidad del vapor a la superficie y a la suciedad. Tecnología EasyFix. El paño de microfibra con tiras adhesivas puede fijarse fácilmente a la boquilla para suelos y retirarse de nuevo sin entrar en contacto con la suciedad.