Limpiadora de vapor SC 4
¡Limpieza e higienización sin utilizar productos químicos! El limpiador a vapor SC 4 remueve la suciedad y elimina hasta el 99,99% de coronavirus y bacterias dejando a su familia siempre segura. Es el único en su categoría con vapor continuo con 2 depósitos de agua, limpias tu hogar sin tener que parar de limpiar. Su boquilla con tecnología EasyFix facilita la colocación y retirada del paño de microfibra sin entrar en contacto con la suciedad. Ideal para limpiar suelos, cocinas, baños, tapicerías, sofás y cortinas. Residuos de moho y otras suciedades difíciles de eliminar.
El limpiador de vapor SC 4 ofrece un alto nivel de practicidad para guardar cables y accesorios. Tecnología EasyFix. El paño de microfibra con tiras adhesivas puede fijarse fácilmente a la boquilla del suelo y retirarse de nuevo sin tener que entrar en contacto con la suciedad. La regulación del vapor en dos niveles permite adaptar la intensidad del vapor a la superficie y a la suciedad. El depósito de agua de 0,8 litros puede llenarse continuamente sin tener que interrumpir el trabajo.
Características y ventajas
Seguro para niños en la pistola de vapor
- Protege contra el uso inadecuado, por ejemplo, por parte de los niños.
Regulación de la cantidad de vapor en dos etapas
- El caudal de vapor puede ajustarse individualmente a la superficie y al grado de suciedad correspondientes.
Interruptor de conexión/desconexión en el equipo
Compartimento integrado para el almacenamiento del cable
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Certificado de ensayo¹⁾
|Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,9 % de las bacterias²⁾
|Potencia calorífica (W)
|1500
|Máx. presión de vapor (bar)
|máx. 3,2
|Longitud del cable (m)
|5
|Tiempo de calentamiento (min)
|6
|Capacidad de la caldera (l)
|1,3
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 110 - 127 / 60
|Peso sin accesorios (kg)
|4,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|380 x 251 x 273
Scope of supply
- Cepillo redondo pequeño (negro): 1 Unidad(es)
- Cepillo redondo pequeño (amarillo): 1 Unidad(es)
- Boquilla para suelos: EasyFix
Equipamiento
- Seguro para niños
- Válvula de seguridad
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Grifería
- Lavabos
- Paredes alicatadas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Campana extractora
- Placas de cocina
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.