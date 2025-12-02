A los jardineros les encantan los contornos exactos, ya que dan la impresión de un jardín muy cuidado. Pero cuando se encuentran junto a piedras, caminos o una terraza, no es posible lograr bordes limpios con un cortacésped. Aquí es donde entra en juego la potente tijera de poda para arbustos y hierbas con funcionamiento por baterías GSH 18-20 Battery. Gracias a la cuchilla para césped con 12 centímetros de anchura, se cortan los bordes del césped con más exactitud que nunca. Además, es perfecto para intervalos de trabajo prolongados y un corte potente, gracias a su bajo peso y a la potente capacidad de la batería. Y puede hacer aún más: Los arbustos también obtienen una forma muy cuidada, naturalmente con la cuchilla adecuada. La cuchilla para arbustos de 20 centímetros de longitud con cuchillas dobles afiladas con diamante se puede acoplar sin herramientas en muy poco tiempo, con ayuda de un sistema de enrosque. Cuando se hayan alineado todos los bordes irregulares y se haya dado forma a las ramas desviadas, el versátil equipo 2 en 1 se puede colgar fácilmente en el cobertizo o el garaje sin apenas ocupar espacio usando el ojal de sujeción integrado en la guarda de la cuchilla. Para el siguiente uso potente.