Cortacésped a batería Kit LMO 18-36 Battery
Incluye batería y cargador rápido: el kit de cortacésped a batería LMO 18-36 Battery ligero y extremadamente maniobrable permite regular sin esfuerzo la altura de corte de manera centralizada en 4 niveles.
El cortacésped a batería LMO 18-36 Battery Set permite, gracias a su peso reducido y a su excelente maniobrabilidad, cortar sin esfuerzo incluso en extensiones de césped complejas. Su cuchilla de acero afilada proporciona un resultado de corte limpio sin briznas de hierba hilachosas. Gracias al sistema de corte 2 en 1, la hierba cortada se puede recoger en el recipiente colector o bien distribuirse por el césped a través del kit de mantillo para que sirva como abono natural. La altura de corte se puede ajustar en 4 niveles para aumentar aún más la flexibilidad. Y para que el manejo resulte de lo más cómodo, el cortacésped a batería está equipado con una empuñadura de espuma de tacto agradable e interruptores dispuestos a ambos lados. Otro elemento muy práctico es el indicador del nivel de llenado, que informa sobre cuándo debe vaciarse el recipiente colector. Igualmente, y para que el cortacésped no se pueda poner en marcha de manera involuntaria, incorpora una llave de seguridad que actúa como seguro para niños. Además, el mango guía regulable en altura garantiza una postura cómoda y el diseño plegable ahorra espacio a la hora de almacenarlo. A todo ello cabe sumar los peines para césped, gracias a los cuales se puede cortar sin problema cerca de los bordes sin dejar residuos. La batería y el cargador rápido se incluyen en el equipo de serie.
Características y ventajas
Ligero y manejable
Corte hasta el borde del césped
Sistema de corte 2 en 1
Ajuste sencillísimo de la altura de corte
Indicador del nivel de llenado
Concepto de funcionamiento ergonómico
Asa de transporte integrada
Diseño compacto
Llave de seguridad
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Ancho de corte (cm)
|36
|Altura de corte (mm)
|30 - 70
|Ajuste de la altura de corte
|4 posiciones
|Volumen del recipiente colector de hierba (l)
|45
|Número de revoluciones (rpm)
|4000
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Capacidad (Ah)
|5
|Rendimiento por carga de la batería * (m²)
|máx. 350 (5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 24 (5 Ah)
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min)
|94 / 143
|Intensidad de salida (A)
|2,5
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|13,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1309 x 398 x 1042
* Altura de corte: posición 4
Scope of supply
- Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
- Batería: batería Battery Power de 18 V / 5,0 Ah (1 unidad)
- Cargador: cargador rápido Battery Power de 18 V (1 unidad)
- Kit triturador
- Recipiente colector de hierba
Equipamiento
- Cuchilla
- Asa de transporte integrada
- Indicador del nivel de llenado
Videos
Campos de aplicación
- Césped
Accesorios
Encontrar pieza
