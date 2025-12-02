El cortacésped a batería LMO 18-36 Battery Set permite, gracias a su peso reducido y a su excelente maniobrabilidad, cortar sin esfuerzo incluso en extensiones de césped complejas. Su cuchilla de acero afilada proporciona un resultado de corte limpio sin briznas de hierba hilachosas. Gracias al sistema de corte 2 en 1, la hierba cortada se puede recoger en el recipiente colector o bien distribuirse por el césped a través del kit de mantillo para que sirva como abono natural. La altura de corte se puede ajustar en 4 niveles para aumentar aún más la flexibilidad. Y para que el manejo resulte de lo más cómodo, el cortacésped a batería está equipado con una empuñadura de espuma de tacto agradable e interruptores dispuestos a ambos lados. Otro elemento muy práctico es el indicador del nivel de llenado, que informa sobre cuándo debe vaciarse el recipiente colector. Igualmente, y para que el cortacésped no se pueda poner en marcha de manera involuntaria, incorpora una llave de seguridad que actúa como seguro para niños. Además, el mango guía regulable en altura garantiza una postura cómoda y el diseño plegable ahorra espacio a la hora de almacenarlo. A todo ello cabe sumar los peines para césped, gracias a los cuales se puede cortar sin problema cerca de los bordes sin dejar residuos. La batería y el cargador rápido se incluyen en el equipo de serie.