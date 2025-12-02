Cortabordes a batería LTR 18-25 Battery Set

La podadora con funcionamiento por baterías LTR 18-25 Battery, incl. batería y cargador en el kit. Muy ligera, se sostiene de forma ergonómica en la mano y se puede manejar con facilidad.

Gracias a sus hilos de corte girados, la podadora con funcionamiento por baterías LTR 18-25 Battery Set ofrece máxima precisión al podar el césped. Funciona de forma fiable y especialmente silenciosa, alcanza todas las esquinas y los espacios estrechos en el jardín y, gracias a la función de corte de bordes, deja limpios los bordes del césped a lo largo de caminos y terrazas. Además, el ajuste automático del hilo garantiza una longitud siempre perfecta del mismo. Gracias a su peso ligero y al asa auxiliar, la podadora se puede sostener de forma ergonómica en la mano. En el equipo se incluyen de serie una batería y un cargador.

Características y ventajas
Cortabordes a batería LTR 18-25 Battery Set: Sistema de corte eficiente
Cortabordes a batería LTR 18-25 Battery Set: Corte de bordes
Cortabordes a batería LTR 18-25 Battery Set: Ligera
Prolongación automática del hilo
Empuñadura de diseño ergonómico
Práctica cubierta protectora
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
Uso opcional de cuchillas de corte
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Equipo a batería
Plataforma de batería Plataforma de baterías de 18 V
Diámetro de corte (cm) 25
Herramienta de corte Recortadora
Alimentación del hilo automática
Geometría del hilo girado
Diámetro de hilo (mm) 1,6
Regulación de la velocidad no
Número de revoluciones (rpm) 9500
Tipo de batería Batería de iones de litio
Tensión (V) 18
Capacidad (Ah) 2,5
Rendimiento por carga de la batería * (m) máx. 300 (2,5 Ah)
Autonomía por cada carga de la batería (min) máx. 30 (2,5 Ah)
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar (min) 300
Intensidad de salida (A) 0,5
Conexión de red del cargador (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 1,6
Peso con embalaje incluido (kg) 3,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1184 x 296 x 386

* Borde del césped

Scope of supply

  • Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
  • Batería: batería Battery Power de 18 V / 2,5 Ah (1 unidad)
  • Cargador: cargador estándar Battery Power de 18 V (1 unidad)

Equipamiento

  • Carrete de hilo
  • Asa adicional
  • Cabezal de corte regulable
Cortabordes a batería LTR 18-25 Battery Set
Videos
Campos de aplicación
  • Césped
  • Bordes de césped
Accesorios
