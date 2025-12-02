Gracias a sus hilos de corte girados, la podadora con funcionamiento por baterías LTR 18-25 Battery Set ofrece máxima precisión al podar el césped. Funciona de forma fiable y especialmente silenciosa, alcanza todas las esquinas y los espacios estrechos en el jardín y, gracias a la función de corte de bordes, deja limpios los bordes del césped a lo largo de caminos y terrazas. Además, el ajuste automático del hilo garantiza una longitud siempre perfecta del mismo. Gracias a su peso ligero y al asa auxiliar, la podadora se puede sostener de forma ergonómica en la mano. En el equipo se incluyen de serie una batería y un cargador.