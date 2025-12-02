Cortabordes a batería LTR 18-25 Battery Set
La podadora con funcionamiento por baterías LTR 18-25 Battery, incl. batería y cargador en el kit. Muy ligera, se sostiene de forma ergonómica en la mano y se puede manejar con facilidad.
Gracias a sus hilos de corte girados, la podadora con funcionamiento por baterías LTR 18-25 Battery Set ofrece máxima precisión al podar el césped. Funciona de forma fiable y especialmente silenciosa, alcanza todas las esquinas y los espacios estrechos en el jardín y, gracias a la función de corte de bordes, deja limpios los bordes del césped a lo largo de caminos y terrazas. Además, el ajuste automático del hilo garantiza una longitud siempre perfecta del mismo. Gracias a su peso ligero y al asa auxiliar, la podadora se puede sostener de forma ergonómica en la mano. En el equipo se incluyen de serie una batería y un cargador.
Características y ventajas
Sistema de corte eficiente
Corte de bordes
Ligera
Prolongación automática del hilo
Empuñadura de diseño ergonómico
Práctica cubierta protectora
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
Uso opcional de cuchillas de corte
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Diámetro de corte (cm)
|25
|Herramienta de corte
|Recortadora
|Alimentación del hilo
|automática
|Geometría del hilo
|girado
|Diámetro de hilo (mm)
|1,6
|Regulación de la velocidad
|no
|Número de revoluciones (rpm)
|9500
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Capacidad (Ah)
|2,5
|Rendimiento por carga de la batería * (m)
|máx. 300 (2,5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 30 (2,5 Ah)
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar (min)
|300
|Intensidad de salida (A)
|0,5
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|1,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Borde del césped
Scope of supply
- Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
- Batería: batería Battery Power de 18 V / 2,5 Ah (1 unidad)
- Cargador: cargador estándar Battery Power de 18 V (1 unidad)
Equipamiento
- Carrete de hilo
- Asa adicional
- Cabezal de corte regulable
Videos
Campos de aplicación
- Césped
- Bordes de césped
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.