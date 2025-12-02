Podadora de setos a batería Kit HGE 18-45 Battery
En un kit con batería y cargador: el kit cortasetos HGE 18-45 Battery con funcionamiento por baterías. Requiere un menor esfuerzo gracias a su peso ligero. Y su cuchilla de diamante consigue realizar cortes con precisión.
El kit cortasetos HGE 18-45 Battery con funcionamiento por baterías es muy ligero, facilita un trabajo desahogado y sin esfuerzo ni fatiga en hombros y brazos. Su empuñadura ergonómica hace que el manejo sea cómodo y seguro, y la cuchilla de diamante consigue un resultado de corte preciso. Además, el seguro de dos manos evita una posible puesta en marcha del cortasetos a batería. En el equipo se incluyen de serie una batería y un cargador.
Características y ventajas
Ligera
Cuchilla de corte de diamante
Empuñadura de diseño ergonómico
Circuito de seguridad para las dos manos
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Longitud de corte (cm)
|45
|Paso de diente (mm)
|18
|Regulación de la velocidad
|no
|Velocidad de las cuchillas (cortes/min)
|2700
|Tipo de cuchillas de corte
|Punzonado, afilado con diamante
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Capacidad (Ah)
|2,5
|Rendimiento por carga de la batería * (m)
|máx. 250 (2,5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 35 (2,5 Ah)
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar (min)
|300
|Intensidad de salida (A)
|0,5
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|2,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|895 x 243 x 171
* Altura del seto: 1 m, corte de un lado
Scope of supply
- Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
- Batería: batería Battery Power de 18 V / 2,5 Ah (1 unidad)
- Cargador: cargador estándar Battery Power de 18 V (1 unidad)
- Protección de cuchilla
Videos
Campos de aplicación
- Setos
- Matorral
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.