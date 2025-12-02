Podadora de setos a batería Kit HGE 18-45 Battery

En un kit con batería y cargador: el kit cortasetos HGE 18-45 Battery con funcionamiento por baterías. Requiere un menor esfuerzo gracias a su peso ligero. Y su cuchilla de diamante consigue realizar cortes con precisión.

El kit cortasetos HGE 18-45 Battery con funcionamiento por baterías es muy ligero, facilita un trabajo desahogado y sin esfuerzo ni fatiga en hombros y brazos. Su empuñadura ergonómica hace que el manejo sea cómodo y seguro, y la cuchilla de diamante consigue un resultado de corte preciso. Además, el seguro de dos manos evita una posible puesta en marcha del cortasetos a batería. En el equipo se incluyen de serie una batería y un cargador.

Características y ventajas
Ligera
Cuchilla de corte de diamante
Empuñadura de diseño ergonómico
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Equipo a batería
Plataforma de batería Plataforma de baterías de 18 V
Longitud de corte (cm) 45
Paso de diente (mm) 18
Regulación de la velocidad no
Velocidad de las cuchillas (cortes/min) 2700
Tipo de cuchillas de corte Punzonado, afilado con diamante
Tipo de batería Batería de iones de litio
Tensión (V) 18
Capacidad (Ah) 2,5
Rendimiento por carga de la batería * (m) máx. 250 (2,5 Ah)
Autonomía por cada carga de la batería (min) máx. 35 (2,5 Ah)
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar (min) 300
Intensidad de salida (A) 0,5
Conexión de red del cargador (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 2,7
Peso con embalaje incluido (kg) 4,7
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 895 x 243 x 171

* Altura del seto: 1 m, corte de un lado

Scope of supply

  • Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
  • Batería: batería Battery Power de 18 V / 2,5 Ah (1 unidad)
  • Cargador: cargador estándar Battery Power de 18 V (1 unidad)
  • Protección de cuchilla
Videos
Campos de aplicación
  • Setos
  • Matorral
Accesorios
Encontrar pieza

