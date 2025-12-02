Cortabordes a batería LTR 18-30 Battery Set
La herramienta versátil que proporciona unos bordes limpios del césped, un trabajo ergonómico y un fácil acceso a las esquinas: la podadora con funcionamiento por baterías LTR 18-30 Battery Set. Incl. batería y cargador rápido.
La podadora con funcionamiento por baterías LTR 18-30 Battery Set es realmente versátil. Gracias al hilo de corte girado, la podadora proporciona un corte preciso y llega sin problemas a todas las esquinas y espacios estrechos del jardín. La longitud del hilo siempre está perfectamente ajustada gracias a su reajuste automático. Con ayuda de la función de corte de bordes, la podadora garantiza un borde limpio del césped a lo largo de caminos y terrazas. Para podar el césped debajo de obstáculos bajos, el ángulo de inclinación se puede ajustar de forma rápida y sencilla. El ángulo abatible de protección de plantas impide que se dañen las flores y los árboles accidentalmente. El asa telescópica y también el asa auxiliar regulable en altura garantizan una posición ergonómica y erguida durante el trabajo. En el equipo se incluyen de serie una batería y un cargador rápido.
Características y ventajas
Sistema de corte eficiente
Corte de bordes
Cabezal de corte que se puede desbobinar
Ángulo abatible de protección de plantas
Asa telescópica
Empuñadura de diseño ergonómico
Prolongación automática del hilo
Práctica cubierta protectora
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
Uso opcional de cuchillas de corte
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Diámetro de corte (cm)
|30
|Herramienta de corte
|Recortadora
|Alimentación del hilo
|automática
|Geometría del hilo
|girado
|Diámetro de hilo (mm)
|1,6
|Regulación de la velocidad
|no
|Número de revoluciones (rpm)
|7800
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Capacidad (Ah)
|2,5
|Rendimiento por carga de la batería * (m)
|máx. 350 (2,5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 30 (2,5 Ah)
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min)
|44 / 83
|Intensidad de salida (A)
|2,5
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|2,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Borde del césped
Scope of supply
- Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
- Batería: batería Battery Power de 18 V / 2,5 Ah (1 unidad)
- Cargador: cargador rápido Battery Power de 18 V (1 unidad)
Equipamiento
- Carrete de hilo
- Estribo de protección para plantas
- Ajuste del ángulo de inclinación
- Asa adicional
- Cabezal de corte regulable
Campos de aplicación
- Césped
- Bordes de césped
