La podadora con funcionamiento por baterías LTR 18-30 Battery Set es realmente versátil. Gracias al hilo de corte girado, la podadora proporciona un corte preciso y llega sin problemas a todas las esquinas y espacios estrechos del jardín. La longitud del hilo siempre está perfectamente ajustada gracias a su reajuste automático. Con ayuda de la función de corte de bordes, la podadora garantiza un borde limpio del césped a lo largo de caminos y terrazas. Para podar el césped debajo de obstáculos bajos, el ángulo de inclinación se puede ajustar de forma rápida y sencilla. El ángulo abatible de protección de plantas impide que se dañen las flores y los árboles accidentalmente. El asa telescópica y también el asa auxiliar regulable en altura garantizan una posición ergonómica y erguida durante el trabajo. En el equipo se incluyen de serie una batería y un cargador rápido.