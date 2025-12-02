Gama Ap
Los potentes aspiradores universales de la gama Ap eliminan la suciedad líquida o húmeda y el polvo medio-fino. Gracias a la limpieza semiautomática del filtro, este no se obstruye, mientras que la potencia de aspiración se mantiene muy alta. Son ideales para trabajos de larga duración y que requieran una alta eficiencia. También se encuentra disponible como aspirador con accionamiento por baterías para obtener la máxima flexibilidad sin cables.
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.