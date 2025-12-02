Aspirador en seco y húmedo NT 20/1 Me

Desarrollada para dar servicio a establecimientos comerciales y empresas, la aspiradora NT 20/1 es una máquina robusta, compacta, versátil y ergonómica. Cuenta con un portaaccesorios integrado, portacables eléctrico, un sistema fiable para detener la aspiración cuando el depósito está completamente lleno y ruedas de gran tamaño que permiten una mayor movilidad del equipo.

La NT 20/1 cuenta con un sistema de aspiración de polvo y líquidos que aumenta la variedad de suciedad que se puede aspirar y ofrece versatilidad para operaciones variadas. Con su alta potencia de 1400W garantiza un funcionamiento de alto rendimiento, con alto vacío y caudal permitiendo el uso en varias aplicaciones con alto poder de succión. Es un equipo portátil, ligero y robusto que facilita el transporte y la manipulación, haciendo la operación más agradable para el operario. También dispone de un portaaccesorios integrado que dificulta la pérdida de accesorios y facilita el manejo.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 110 - 127 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s) 31
Vacío (mbar) 167
Capacidad del depósito (l) 20
Material del depósito Metal
Capacidad de absorción (W) 1400
Longitud del cable (m) 3,5
Nivel de presión acústica (dB/A) 91
Ancho de trabajo (mm) 310
Color plata
Peso sin accesorios (kg) 5,2
Peso con embalaje incluido (kg) 7,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 368 x 339 x 523

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
  • Material de la manguera de aspiración: Plástico
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Material de los tubos de aspiración: Plástico
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
  • Boquilla para ranuras

Equipamiento

  • Empuñadura: normal
Campos de aplicación
  • Automoción
  • Edificios de oficinas
  • Para el alojamiento de líquidos, suciedad gruesa y polvo de todas las superficies resistentes, así como para la limpieza interior de vehículos.
  • Pabellones deportivos
  • Aeropuertos
  • Sector logístico
  • Sector de los almacenes
  • Centros comerciales / mercados de materiales para construcción
Accesorios
