Aspirador en seco y húmedo NT 20/1 Me
Desarrollada para dar servicio a establecimientos comerciales y empresas, la aspiradora NT 20/1 es una máquina robusta, compacta, versátil y ergonómica. Cuenta con un portaaccesorios integrado, portacables eléctrico, un sistema fiable para detener la aspiración cuando el depósito está completamente lleno y ruedas de gran tamaño que permiten una mayor movilidad del equipo.
La NT 20/1 cuenta con un sistema de aspiración de polvo y líquidos que aumenta la variedad de suciedad que se puede aspirar y ofrece versatilidad para operaciones variadas. Con su alta potencia de 1400W garantiza un funcionamiento de alto rendimiento, con alto vacío y caudal permitiendo el uso en varias aplicaciones con alto poder de succión. Es un equipo portátil, ligero y robusto que facilita el transporte y la manipulación, haciendo la operación más agradable para el operario. También dispone de un portaaccesorios integrado que dificulta la pérdida de accesorios y facilita el manejo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 110 - 127 / 50 - 60
|Caudal de aire (l/s)
|31
|Vacío (mbar)
|167
|Capacidad del depósito (l)
|20
|Material del depósito
|Metal
|Capacidad de absorción (W)
|1400
|Longitud del cable (m)
|3,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|91
|Ancho de trabajo (mm)
|310
|Color
|plata
|Peso sin accesorios (kg)
|5,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|368 x 339 x 523
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Boquilla para ranuras
Equipamiento
- Empuñadura: normal
Campos de aplicación
- Automoción
- Edificios de oficinas
- Para el alojamiento de líquidos, suciedad gruesa y polvo de todas las superficies resistentes, así como para la limpieza interior de vehículos.
- Pabellones deportivos
- Aeropuertos
- Sector logístico
- Sector de los almacenes
- Centros comerciales / mercados de materiales para construcción
Accesorios
