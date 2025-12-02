Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 220V/50Hz
Desarrollado para establecimientos comerciales que utilizan aspiradoras con más frecuencia y necesitan aspirar polvo y líquidos.
Desarrollado para atender establecimientos comerciales que utilizan aspiradoras con mayor frecuencia y necesitan aspirar polvo y líquidos. Ergonómico y con acabado en acero inoxidable que promueve mayor durabilidad y resistencia en sus aplicaciones. NT 30/1 Classic es una aspiradora robusta y versátil para polvo y líquidos, con una gran potencia de aspiración y una limpieza de depósitos fácil y rápida. Fácil acceso a la turbina para su sustitución o mantenimiento, soporte de accesorios integrado y manguera de aspiración superresistente. Compacta, robusta y móvil. Excelente estabilidad, fácil de mover y transportar gracias a su esbelto diseño y sus cuatro ruedas. Aspirador NT 30/1 con excelente potencia de succión Equipo con una potente turbina que garantiza una eficaz eliminación de la suciedad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 110 - 127 / 50 - 60
|Caudal de aire (l/s)
|31
|Vacío (mbar)
|170
|Capacidad del depósito (l)
|30
|Material del depósito
|Metal
|Capacidad de absorción (W)
|1400
|Longitud del cable (m)
|3,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|91
|Ancho de trabajo (mm)
|310
|Color
|plata
|Peso sin accesorios (kg)
|5,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|368 x 339 x 666
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Boquilla para ranuras
Equipamiento
- Empuñadura: normal
Campos de aplicación
- Automoción
- Edificios de oficinas
- Para el alojamiento de líquidos, suciedad gruesa y polvo de todas las superficies resistentes, así como para la limpieza interior de vehículos.
- Pabellones deportivos
- Aeropuertos
- Sector logístico
- Sector de los almacenes
- Centros comerciales / mercados de materiales para construcción
Accesorios
Encontrar pieza
