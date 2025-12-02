Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 220V/50Hz

Desarrollado para establecimientos comerciales que utilizan aspiradoras con más frecuencia y necesitan aspirar polvo y líquidos.

Desarrollado para atender establecimientos comerciales que utilizan aspiradoras con mayor frecuencia y necesitan aspirar polvo y líquidos. Ergonómico y con acabado en acero inoxidable que promueve mayor durabilidad y resistencia en sus aplicaciones. NT 30/1 Classic es una aspiradora robusta y versátil para polvo y líquidos, con una gran potencia de aspiración y una limpieza de depósitos fácil y rápida. Fácil acceso a la turbina para su sustitución o mantenimiento, soporte de accesorios integrado y manguera de aspiración superresistente. Compacta, robusta y móvil. Excelente estabilidad, fácil de mover y transportar gracias a su esbelto diseño y sus cuatro ruedas. Aspirador NT 30/1 con excelente potencia de succión Equipo con una potente turbina que garantiza una eficaz eliminación de la suciedad.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 110 - 127 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s) 31
Vacío (mbar) 170
Capacidad del depósito (l) 30
Material del depósito Metal
Capacidad de absorción (W) 1400
Longitud del cable (m) 3,5
Nivel de presión acústica (dB/A) 91
Ancho de trabajo (mm) 310
Color plata
Peso sin accesorios (kg) 5,7
Peso con embalaje incluido (kg) 8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 368 x 339 x 666

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
  • Material de la manguera de aspiración: Plástico
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Material de los tubos de aspiración: Plástico
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
  • Boquilla para ranuras

Equipamiento

  • Empuñadura: normal
Campos de aplicación
  • Automoción
  • Edificios de oficinas
  • Para el alojamiento de líquidos, suciedad gruesa y polvo de todas las superficies resistentes, así como para la limpieza interior de vehículos.
  • Pabellones deportivos
  • Aeropuertos
  • Sector logístico
  • Sector de los almacenes
  • Centros comerciales / mercados de materiales para construcción
Accesorios
Encontrar pieza

