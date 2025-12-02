Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact L CUL
Componentes resistentes de larga vida útil y una gran potencia de aspiración: el aspirador en seco y en húmedo NT 30/1 Tact con innovador sistema de limpieza de filtro Tact y depósito de 30l, protector y ruedas de dirección de metal.
Para una limpieza efectiva y rápida de equipos, vehículos, talleres y obras: el aspirador en seco y en húmedo NT 30/1 Tact de Kärcher es un equipo universal para usuarios profesionales de los sectores más diversos. Gracias a su sistema de limpieza automática de filtro Tact y al filtro plegado plano PES resistente a la humedad, este compacto aspiratodo destaca para la eliminación de grandes cantidades de polvo fino sin levantamiento de polvo durante amplios intervalos de trabajo. La suciedad y los líquidos se recopilan de manera segura en un robusto depósito de 30 litros que dispone de un protector y estables ruedas de dirección de metal. La sencilla maniobrabilidad y el cómodo manejo del equipo gracias al nuevo selector giratorio central facilitan considerablemente el trabajo. El equipo está completamente equipado con accesorios de nuevo diseño muy perfeccionados que se almacenan cómodamente en el compartimento integrado para manguera de aspiración y accesorios. En el frontal plano del equipo es posible colocar o incluso fijar herramientas y cajas gracias a las superficies recubiertas de goma antideslizante.
Características y ventajas
Depósito robusto con protector y rodillos de dirección de metal.Los rodillos estables de dirección de metal garantizan una buena maniobrabilidad y movilidad sin limitación en las obras. El robusto depósito protege el equipo de golpes e impactos.
Almacenaje flexible de la manguera y del cable de redPermite la fijación segura de mangueras de diferentes longitudes y diámetros. El cable de red se almacena en cualquier momento para un transporte seguro.
Carcasa del filtro extraíbleCon la carcasa del filtro extraíble, el filtro se puede extraer y volver a colocar sin polvo. No es posible colocar mal el filtro plegado plano.
Selector giratorio central
- Programa de aspiración conmutable cómodamente mediante el selector giratorio central.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 120 - 120 / 60 - 60
|Caudal de aire (l/s)
|71
|Vacío (mbar/kPa)
|242 / 24,2
|Capacidad del depósito (l)
|30
|Material del depósito
|Plástico
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1380
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|7,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|68
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|13,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|17,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
- Codo: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Filtro plegado plano: PES
Equipamiento
- Desconexión automática con volumen de llenado máx.
- Preparación antiestática
- Limpieza del filtro: Limpieza automática del filtro Tact
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Clase de protección: I
- Rodillo de parada
Videos
Campos de aplicación
- Adecuado para aspirar en seco y húmedo
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.