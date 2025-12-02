Aspirador en seco y húmedo NT 80/1 B1 M
Aspiradoras fabricadas para polvos explosivos en la Zona 22.
Nuestros aspiradores en seco y húmedo protegidos contra explosión están autorizados para la clase de peligro zona 22 y, por ello, son óptimos para las aplicaciones en áreas con riesgo de explosión y para la aspiración de polvo combustible. Los aspiradores en seco y húmedo de tipo B1 cumplen las actuales directivas de equipos (94/9 CE, ATEX) y son óptimos para las aplicaciones en áreas con riesgo de explosión y para la aspiración de polvos explosivos.
Características y ventajas
Para evitar cualquier peligro
- El NT 80/1 B1 MS dispone adicionalmente de un control del nivel de agua automático que asegura que el equipo solo funcione si dispone de suficiente agua.
Zona 22 + categoría de polvo M
- Para la aspiración de polvos explosivos en la zona 22 y polvos nocivos para la salud del tipo M.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Caudal de aire (l/s)
|56
|Vacío (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Capacidad del depósito (l)
|80
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1380
|Ancho nominal estándar ( )
|40
|Longitud del cable (m)
|10
|Material del cable
|Goma
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|70
|Color
|plata
|Peso sin accesorios (kg)
|29,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|660 x 520 x 1078
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 4 m
- Tipo de manguera de aspiración: No intercambiable
- Cantidad de tubos de aspiración: 1 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 1000 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
- Codo: Metal, No intercambiable
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Papel
- Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
- Boquilla para ranuras
- Filtros de cartucho: Papel
- Depósito de acero inoxidable
- Asa de empuje
Equipamiento
- Sistema antiestático
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Clase de protección: I
- Rodillo de parada
- Categoría de polvo: M
- Material del depósito: Metal
Accesorios
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.