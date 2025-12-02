Nuestro aspirador en seco T 15/1 está compuesto por un 45 % de material reciclado*, por lo que se efectúa un uso eficiente de los recursos. Impresiona por su potencia de aspiración de primera clase, funcionamiento ultrasilencioso, sostenibilidad, robustez y una excelente relación calidad-precio. Su larga vida útil también queda patente, entre otros, en el chasis, la carcasa, el parachoques y las ruedas de gran tamaño. A pesar de la elevada potencia de aspiración, el ruido de funcionamiento del T 15/1 es de solo 50 dB(A). Gracias a este funcionamiento ultrasilencioso, puede utilizarse en cualquier momento para la limpieza diurna y en lugares sensibles al ruido. El compacto aspirador es basculante y maniobrable y puede transportarse ergonómicamente y cerca del cuerpo gracias al asa de transporte abatible. El volumen del depósito del aspirador es de 15 litros. Gracias al compartimento para accesorios integrado, la boquilla para ranuras suministrada puede guardarse siempre a mano en el T 15/1. Puede adquirirse opcionalmente un filtro HEPA 14 de gran eficacia.