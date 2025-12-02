Aspirador en seco T 15/1 CUL
Especialmente silencioso y con un gran equipamiento: el aspirador en seco T 15/1 es un destacado modelo de gama superior con una alta potencia de aspiración y numerosos extras que facilitan el trabajo y aumentan la efectividad.
El aspirador en seco T 15/1 sobresale también por su reducido nivel de ruido y combina un alto confort ergonómico con una excelente potencia de aspiración y un enorme radio de trabajo. Características como el compartimento integrado para manguera, cable y accesorios y las dos posiciones de estacionamiento para la boquilla para suelos hacen el trabajo más agradable y efectivo.
Características y ventajas
Almacenaje de accesorios integradoLa integración total de los accesorios en la parte posterior del cuerpo del equipo permite acceder a estos rápidamente y en cualquier momento.
Filtro HEPA (opcional)El filtro HEPA opcional proporciona un aire de salida higiénicamente limpio y sin partículas.
Cesto de filtro principalUn filtro principal permanente, de grandes dimensiones y de nylon lavable, garantiza una óptima separación de polvo. De esta forma, puede utilizarse el equipo con o sin bolsa de filtro.
Manejo con el pie
- No hay necesidad de agacharse en el trabajo diario.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (V/Hz)
|110 - 127 / 50 - 60
|Vacío (mbar/kPa)
|251 / 25,1
|Caudal de aire (l/s)
|61
|Potencia nominal (W)
|1280
|Capacidad del depósito (l)
|15
|Material del depósito
|Plástico
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 32
|Longitud del cable (m)
|15
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|62
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|8,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|434 x 316 x 400
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
- Codo: Con trampilla de aire
- Tubo de aspiración telescópico: 595 mm, 995 mm
- Tubo de aspiración telescópico, material: Acero, cromado
- Boquilla para suelos conmutable
- Boquilla para tapicerías
- Boquilla para ranuras
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Filtro protector del motor
- Cesta de filtro permanente: Nailon
Equipamiento
- Material del depósito: Plástico
- Soporte integrado para el cable de conexión
- Gancho portacables
- Almacenaje de accesorios integrado
Videos
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.