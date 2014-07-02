Aspiradores verticales de cepillos
Los aspiradores de cepillos para la limpieza de alfombras de Kärcher combinan la potencia de su caudal de aspiración con la limpieza de los cepillos con accionamiento eléctrico. De este modo, consiguen eliminar incluso las partículas más incrustadas de las fibras.
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.