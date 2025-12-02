Barredora-aspiradora KM 130/300 R D Classic
Barredora-aspiradora con conductor sentado KM 130/300 R Classic con filtro de bolsa, gran depósito de suciedad, robusto chasis de acero, sencillo manejo por palanca, accionamiento hidráulico de la rueda trasera y sistema Flexible Footprint.
La barredora industrial KM 130/300 R Classic de larga vida útil ha sido diseñada para las tareas exigentes en empresas de materiales de construcción, empresas metalúrgicas o talleres de fundición y otros sectores donde se genera gran cantidad de suciedad. La eficaz barredora con conductor sentado se maneja de manera cómoda y sencilla mediante una palanca. El depósito de suciedad se vacía mediante un sistema hidráulico de vaciado en alto. La enorme capacidad del depósito de suciedad alcanza los 300 litros y permite largos períodos de trabajo. Gracias al robusto chasis de acero con agente anticorrosivo múltiple, el equipo está perfectamente equipado para el uso en las condiciones más difíciles. El accionamiento hidráulico del eje trasero permite una buena maniobrabilidad y facilidad de uso incluso en espacios reducidos. Otra característica es el sistema Flexible Footprint que garantiza un barrido óptimo sobre diferentes superficies con un desgaste reducido de los cepillos. En caso de reparación o mantenimiento es posible acceder fácilmente a los componentes técnicos. Los neumáticos estándar de goma maciza evitan los parones de trabajo por pinchazos y permiten barrer sobre todas las superficies.
Características y ventajas
Tracción hidráulica en las ruedas traseras con neumáticos de goma macizaBuena maniobrabilidad y manejo incluso en espacios reducidos. Es posible trabajar incluso sobre objetos puntiagudos, sin peligro de pinchazos. Disposición clara de los robustos elementos de uso; manejo sencillo.
Amplio filtro de bolsa con motor de vibraciónGran superficie de filtrado para un trabajo sin polvo. Limpieza mediante motor de vibración.
Chasis de acero robusto con múltiples agentes anticorrosivosAplicaciones en condiciones exigentes. Larga vida útil del equipo y de los componentes de construcción.
Mantenimiento sencillo
- La tecnología más sencilla con componentes acreditados: propulsión totalmente hidráulica, sistema eléctrico en lugar de electrónica.
- Acceso sencillo a todos los componentes técnicos.
Vaciado en alto hidráulico
- Vaciado sencillo, sin contacto y seguro de la suciedad barrida.
- Vaciado en alto sin esfuerzo hasta 1,52 m.
Principio de recogedor
- Buen alojamiento de suciedad fina y gruesa.
- Escaso levantamiento de polvo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Diésel
|Tracción
|Motor de 4 tiempos
|Fabricante del motor
|Yanmar
|Accionamiento – Potencia (kW)
|15,8
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|13000
|Ancho de trabajo (mm)
|1000
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|1300
|Ancho útil con dos cepillos laterales (mm)
|1550
|Depósito de suciedad (l)
|300
|Capacidad ascensional (%)
|18
|Velocidad de trabajo (km/h)
|10
|Superficie de filtrado (m²)
|7,8
|Peso (con accesorios) (kg)
|923
|Peso, listo para el uso (kg)
|923
|Peso con embalaje incluido (kg)
|923
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
Scope of supply
- Filtro de bolsa
- Ruedas, caucho macizo
Equipamiento
- Limpieza del filtro manual
- Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
- Servodirección
- Regulación del caudal de aspiración
- Principio de recogedor
- Tracción hacia delante
- Tracción hacia atrás
- Aspiración
- Vaciado en alto hidr.
- Aplicación en exteriores
- Contador de horas de funcionamiento
- Función de barrido, desconectable
Campos de aplicación
- Usos en la industria de materiales para la construcción
- Usos en la industria metalúrgica
- Usos en la industria de procesamiento de metales
- Sector de los almacenes
- Obras
- Plantas de hierro y acero
- Usos en la industria de materias primas
