La barredora manual KM 70/20 C 2SB limpia con 2 cepillos laterales y un cepillo cilíndrico de barrido. En combinación con el accionamiento manual, la limpieza de superficies en interiores y exteriores resulta sencilla y eficaz: el rendimiento en superficie de la KM 70/20 C 2SB es 9 veces superior al de una escoba. El cepillo cilíndrico de barrido puede ajustarse en 6 pasos y, en combinación con los cepillos laterales de regulación continua, consigue un resultado de limpieza óptimo en diferentes suelos. El filtro utilizado permite barrer prácticamente sin polvo. El trabajo ergonómico está garantizado por una asa de empuje regulable en altura y el sistema Home-Base para transportar equipos adicionales como cubos y pinzas para la suciedad gruesa. Esto significa que, además del polvo y la suciedad, los residuos también pueden eliminarse en un solo paso. Una vez terminado el trabajo, la KM 70/20 C 2SB puede guardarse en poco espacio gracias a una posición de estacionamiento.