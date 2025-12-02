Barredora-aspiradora KM 75/40 W G
«El barrido más sencillo» Barredora-aspiradora con acompañante con un eficaz y potente motor de gasolina Honda, ideal para la limpieza a fondo y sin polvo de superficies exteriores a partir de 600 m2. Gran comodidad para el usuario gracias al concepto EASY Operation y al depósito de suciedad móvil con sistema de carro. Alto grado de maniobrabilidad gracias a las medidas reducidas y a la tracción.
La KM 75/40 W P es una barredora aspiradora de conducción manual con motor de gasolina, motor de tracción y un eficaz sistema automático de aspiración de polvo. Datos técnicos: Accionamiento: > Motor de gasolina Honda de 3,3 kW > Velocidad de barrido regulable sin escalonamiento: 0 a 4, 5 km/h Sistema de barrido: > Principio de barrido por encima del cabezal > Cepillo lateral acoplable con ajuste de nivel de barrido sin herramientas > Elevación / descenso de los cepillos laterales > Cepillo cilíndrico principal de barrido reemplazable y ajustable sin herramientas Sistema de filtros: > Filtro plegado plano de poliéster (superficie de filtrado: 1,8 m2 > Eficaz limpieza mecánica del filtro > Cambio del filtro sin herramientas Recipiente para la suciedad: > Volumen útil: 40 l > Depósito con rodillos, empuñadura ergonómica y empuñadura de carrito extraíble Manejo: > Pantalla EASY Operation > Asa de empuje concebida para distintas alturas > Accionamiento del motor de tracción y la trampilla para suciedad gruesa mediante el asa de empuje > Elevación / descenso de los cepillos laterales directamente en el campo de control
Características y ventajas
Depósito para la suciedad con empuñadura de carrito
- Cómoda extracción y fácil vaciado del depósito mediante asas empotradas.
- Rápida eliminación de residuos.
Potente sistema de filtros con limpieza mecánica del filtro
- 1,8 m² de superficie de filtrado para unos intervalos de trabajo prolongados.
- Larga durabilidad gracias al material de poliéster lavable.
- Limpieza mecánica del filtro con empuñadura ergonómica.
Mantenimiento sencillo
- Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.
Concepto de funcionamiento EASY Operation
- Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
- Símbolos estandarizados para todas las barredoras de Kärcher.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Accionamiento
|Motor de 4 tiempos
|Fabricante del motor
|Honda
|Accionamiento – Potencia (W)
|3300
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|3375
|Ancho de trabajo (mm)
|550
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|750
|Depósito de suciedad (l)
|40
|Capacidad ascensional (%)
|15
|Velocidad de trabajo (km/h)
|4,5
|Superficie de filtrado (m²)
|1,8
|Peso (con accesorios) (kg)
|84
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Scope of supply
- Filtro plegado plano: de poliéster
Equipamiento
- Limpieza del filtro manual
- Tracción hacia delante
- Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable
- Depósito para la suciedad, móvil
- Trampilla para suciedad gruesa
- Asa de empuje plegable
- Principio de barrido por encima del cabezal
- Aspiración
- Regulación del caudal de aspiración
- Cepillo lateral, elevable / ajustable
Videos
Campos de aplicación
- Para la limpieza de aparcamientos de pequeño y gran tamaño y gasolineras
- Para limpiar superficies, como patios escolares y zonas municipales
- Ideal para talleres de artesanía pequeños y en la agricultura
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.