Fregadora-aspiradora KIRA B 50
Eficiente, rápido, sencillo, flexible y, si se desea, completamente autónomo: el robot fregador-aspirador KIRA B 50 para la limpieza de suelos rentable en superficies medianas y grandes.
El robot de limpieza KIRA B 50 de Kärcher es un útil complemento para cualquier equipo de limpieza. Inteligente, autónomo y con la funcionalidad de una fregadora-aspiradora, realiza la limpieza de suelos de superficies medianas y grandes de manera eficiente y con resultados de limpieza constantes, liberando así al personal de limpieza que, en su lugar, puede dedicarse a tareas más exigentes. La intuitiva guía del usuario con la gran pantalla táctil permite una configuración rápida sin conocimientos expertos. La estación base opcional permite un trabajo completamente autónomo, incluyendo el llenado de agua limpia, el vaciado de agua sucia, el enjuagado del depósito y la carga de la batería de litio-ferrofosfato con una larga vida útil. Un cabezal de cepillos cilíndricos realiza el barrido previo y el fregado en un solo paso de trabajo, el cepillo lateral integrado evita la limpieza manual de los bordes. Los potentes sensores y el software garantizan una navegación eficaz, una prevención segura de las colisiones y el rodeo de obstáculos. Para la documentación y la supervisión el KIRA B 50 envía mensajes de estado a terminales móviles y elabora informes de limpieza detallados en el portal web correspondiente.
Características y ventajas
Manejo sencillo
- Control seguro y claro de todas las funciones del equipo con ayuda de una pantalla táctil.
- Guía del usuario paso a paso para un manejo sencillo e intuitivo.
- Configuración y uso sencillos del robot sin conocimientos expertos.
Navegación robusta y eficaz
- Potentes sensores con registro del entorno de 360° y vigilancia lateral.
- Prevención segura de las colisiones y rodeo de obstáculos.
- Maniobra inteligente de liberación en caso de bloqueos.
Cepillo lateral integrado
- Permite una limpieza en profundidad hasta los bordes.
- Transporta la suciedad directamente a la pista de limpieza.
- Reduce el mínimo el repaso manual.
Seguridad certificada
- Detección segura y sin contacto de obstáculos, caídas y personas.
- Certificado de seguridad según IEC 63327.
- Apto para su uso en lugares muy concurridos.
Portal web
- Acceso remoto a información detallada a través del portal web KIRA
- Incluye informes de limpieza, notificaciones, estado del dispositivo y mucho más
- Envío de notificaciones y mensajes de estado a dispositivos móviles
Estación base (opcional)
- Permite un funcionamiento totalmente autónomo.
- Las tareas de mantenimiento (llenado de agua, vaciado de agua sucia, limpieza del depósito, carga de la batería) pueden ser realizadas de forma autónoma por robots.
- Accesorio opcional, el robot también puede funcionar sin estación base.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Potencia absorbida (W)
|1600
|Potencia del motor de tracción (W)
|560
|Potencia de la turbina (W)
|630
|Potencia del motor de cepillos (W)
|600
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|550
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|80
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|1350
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|750
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|55 / 55
|Depósito de detergente (l)
|5
|Volumen del cajón de barrido (l)
|2
|Rendimiento en superficie teórico, autónomo (m²/h)
|máx. 2365
|Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²)
|aprox. 1830
|Tipo de corriente (V)
|24
|Número de baterías
|2
|Tipo de baterías
|Li-Ion
|Tensión/capacidad de la batería (V/Ah)
|24 / 160
|Capacidad de las baterías (h)
|aprox. 3,5
|Tiempo de carga de la batería (h)
|máx. 8
|Velocidad autónomo (km/h)
|máx. 4,3
|Capacidad ascensional (%)
|máx. 6
|Ancho de paso autónomo (m)
|mín. 1
|Tara (kg)
|228
|Peso sin accesorios (kg)
|225
|Peso (con accesorios) (kg)
|235,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|247
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Scope of supply
- Batería y cargador
- Incluye labio trasero de aspiración
- Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
- Cepillos laterales
- Luz de aviso giratoria
Equipamiento
- Tipo de labios de aspiración: resistente al aceite
- DOSE
- Con dosificación del agua en función de la velocidad
- Gran pantalla táctil de alta resolución
- Apto para estación base
- Limpieza autónoma
- Con modo de conducción manual
- Configuración sencilla e intuitiva sin conocimientos expertos
- Sensores potentes
- Detección de obstáculos y caídas
- Sorteo autónomo de los obstáculos
- Seguridad certificada para espacios con tránsito de personas
- Creación de informes de limpieza
- Envío de notificaciones a terminales móviles
- Auto-Fill
- Luces de colores para la indicación del comportamiento y del estado de servicio del robot
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Interruptor flotador eléctrico y mecánico
- Interfaz de comunicación: VDA 5050
- Dosificación del detergente
Campos de aplicación
- Superficies medianas y grandes con revestimientos de suelo duros o elásticos
- Uso tanto en espacios estrechos como en superficies despejadas
- Apto para su utilización es espacios con tránsito de personas
- Ideal en comercios minoristas, sistema sanitarios e instalaciones públicas
- Uso en el sector del transporte, en la industria y en la limpieza de edificios
