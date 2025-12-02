Fregadora-aspiradora B 40 C Bp Classic + D 43
Fregadora de suelos B 40 C con accionamiento eléctrico, equipo de tamaño medio ideal para la limpieza de mantenimiento de suelos lisos planos, adecuada para superficies de hasta 7.000 m².
Equipo indicado para la limpieza de mantenimiento de la mayoría de los pisos internos, tales como pvc, vinilo, revestimientos de resina, granito, pisos de piedra, caucho tachonado, entre varios otros tipos de pisos), no apto para la limpieza de alfombras. A pesar de su capacidad de 50 litros el diseño con el concepto "tanque en tanque" trae una lavadora de pequeñas dimensiones y alta maniobrabilidad, siendo más ágil y aumentando la productividad. El cabezal de disco está indicado para la limpieza de diversos suelos, incluidos los de superficie tratada, por tener mayor superficie y menor presión de contacto. Equipo indicado para la limpieza de áreas de hasta 7.000 m² (limpieza de mantenimiento) como supermercados, almacenes, stocks, aeropuertos, museos, escuelas, hospitales, centros comerciales, etc. Rendimiento equivalente a 07 personas en la operación. Al tratarse de una operación mecanizada, el resultado de la limpieza permanece uniforme, reproduciendo siempre la misma calidad de limpieza.
Características y ventajas
3 baterías para elegir
- Tipos de baterías: sin mantenimiento 70 Ah (C5), mantenimiento reducido 80 Ah (C5) o sin mantenimiento 105 Ah (C5).
- El cargador para montaje empotrado se puede ajustar para los diferentes tipos de baterías.
Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares de esponja
- Cambio de cepillos en apenas unos segundos.
- Manejo sencillo: desencajar el cepillo pisando el pedal, enclavarlo bajando el equipo o encajándolo a mano.
Interruptor selector EASY-Operation
- Manejo sencillísimo.
- Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.
Modo ahorro eco!efficiency
- Para reducir claramente el consumo energético y alargar sustancialmente la capacidad de las baterías.
- El modo eco!efficiency es ultrasilencioso y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (por ejemplo, hospitales u hoteles).
Patín trasero de aspiración recto o curvo
- Para ofrecer una aspiración óptima en cualquier tipo de suelo.
- Además, hay diversos labios de aspiración para elegir: de caucho natural o de poliuretano resistente al aceite, labios de aspiración ranurados para suelos delicados o cerrados para suelos rugosos.
Innovador sistema KIK
- Llave amarilla para el operario, llave gris para el encargado.
- Reducidos gastos de servicio técnico por los escasos manejos erróneos.
Práctica forma del equipo
- El delgado equipo se puede maniobrar fácilmente, incluso en espacios reducidos.
- Su forma asimétrica permite la mejor visibilidad de la superficie que se va a limpiar.
Con sistema de dosificación de detergente DOSE.
- A elección con dosificación del detergente integrada.
- Dosificación exacta y uniforme (regulable hasta el 3 %).
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|430
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|850
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|40 / 40
|Batería (V)
|24
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|50
|Consumo de agua (l/min)
|2,6
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|68
|Capacidad de absorción (W)
|hasta 1100
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1249 x 537 x 1145
Equipamiento
- Motor: Batería
Configurable components
Accesorios
