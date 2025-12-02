Con un ancho útil de 51 centímetros y depósitos compactos de 50 litros para agua limpia y agua sucia, nuestra maniobrable fregadora-aspiradora BD 50/50 C Classic Bp Pack ofrece una visibilidad perfecta de la superficie que se va a limpiar. El cabezal de cepillos circulares de funcionamiento muy silencioso y la batería de iones de litio incorporada con una capacidad de 80 Ah permiten realizar tareas de limpieza de hasta 2 horas incluso en entornos sensibles al ruido. Asimismo, la resistencia a los ciclos de la batería de iones de litio que no necesita mantenimiento es hasta 4 veces más elevada en comparación con las baterías convencionales de plomo-ácido, por lo que reduce significativamente los costes totales del equipo a lo largo de su vida útil y, al mismo tiempo, garantiza la mayor disponibilidad de la máquina posible.