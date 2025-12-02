Fregadora-aspiradora BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li

Equipada con una batería de iones de litio (80 Ah) que no necesita mantenimiento y depósitos de 50 litros: nuestra fregadora-aspiradora BD 50/50 C Classic Bp Pack compacta con ancho de trabajo de 51 cm.

Con un ancho útil de 51 centímetros y depósitos compactos de 50 litros para agua limpia y agua sucia, nuestra maniobrable fregadora-aspiradora BD 50/50 C Classic Bp Pack ofrece una visibilidad perfecta de la superficie que se va a limpiar. El cabezal de cepillos circulares de funcionamiento muy silencioso y la batería de iones de litio incorporada con una capacidad de 80 Ah permiten realizar tareas de limpieza de hasta 2 horas incluso en entornos sensibles al ruido. Asimismo, la resistencia a los ciclos de la batería de iones de litio que no necesita mantenimiento es hasta 4 veces más elevada en comparación con las baterías convencionales de plomo-ácido, por lo que reduce significativamente los costes totales del equipo a lo largo de su vida útil y, al mismo tiempo, garantiza la mayor disponibilidad de la máquina posible.

Características y ventajas
Baterías de iones de litio de larga vida útil
  • Largos tiempos de funcionamiento y alta productividad gracias a las cargas rápidas e intermedias.
Cabezal de cepillos y tobera fabricados en aluminio de larga vida útil
  • Concepto de equipo robusto para aplicaciones de trabajos duros con baja cuota de fallo.
  • Desarrollado también para aplicaciones en condiciones adversas.
Concepto de manejo especialmente sencillo
  • Todas las funciones del equipo se manejan con interruptores, pulsadores y botones giratorios.
  • Concepto sencillo con símbolos autoexplicativos y panel de control claro.
  • Conocimiento del funcionamiento de la máquina en muy poco tiempo.
Batería y cargador incluidos
  • Libre de mantenimiento y seguro. Gran capacidad de 80 Ah para una autonomía extralarga.
Cómodo sistema de cuatro ruedas
  • Ideal para períodos de trabajo largos y sin fatiga.
  • Aumenta claramente la comodidad de uso reduciendo el esfuerzo necesario.
Bastidor estándar resistente
  • Reduce los gastos de mantenimiento y los costes.
  • Mejora la fiabilidad.
Diseño exclusivo del sistema de aspiración
  • Aumenta la facilidad de uso.
  • Reduce la emisión de ruidos durante el funcionamiento.
Depósito de agua sucia independiente
  • Limpieza especialmente sencilla.
  • Mayor higiene.
Tapón de agua limpia con dosificación del detergente
  • Para dosificar el detergente con comodidad y precisión.
  • Reduce el consumo de detergente y los costes.
Práctica Home-Base
  • Para transportar accesorios diversos.
  • Los utensilios para la limpieza manual están siempre al alcance de la mano.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Tracción Avance mediante rotación de los cepillos
Ancho útil de los cepillos (mm) 510
Ancho útil al aspirar. (mm) 850
Depósito de agua limpia/sucia (l) 50 / 50
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) máx. 2040
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 1200
Tipo de baterías no requiere mantenimiento
Batería (V/Ah) 24 / 90
Capacidad de las baterías (h) máx. 2,5
Tiempo de carga de la batería (h) aprox. 8,7
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180
Presión de apriete de cepillos. (kg) 27
Ancho de giro del pasillo (mm) 1240
Consumo de agua (l/min) máx. 2,3
Nivel de presión acústica (dB/A) 66
Peso sin accesorios (kg) 53
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1170 x 570 x 1025

Scope of supply

  • Cepillo circular: 1 Unidad(es)
  • Batería
  • Batería y cargador incluidos
  • tobera, forma de V

Equipamiento

  • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
  • Motor: Batería
  • Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
  • Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
  • Interruptor selector de servicio Easy Operation
Videos
Campos de aplicación
  • Se recomienda especialmente para trabajos de limpieza de edificios y hostelería
  • Ideal para trabajos en áreas sensibles a los ruidos y también para trabajos nocturnos
  • Apta también para tareas de limpieza en comercio minorista, en comedores u oficinas
  • Para el uso en hostelería, comercio y concesionarios de vehículos
  • Tiendas
Accesorios
Encontrar pieza

