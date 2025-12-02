Nuestra nueva fregadora-aspiradora a batería BR 30/1 C Bp Pack muy compacta es la opción ideal para la limpieza higiénica de todo tipo de suelos duros, incluidas baldosas y los pavimentos de seguridad. Gracias a la tecnología de rodillos de microfibra, este equipo convence por sus resultados de limpieza hasta un 20 % mejores y los tiempos de secado hasta un 60 % más cortos en comparación con la limpieza manual de suelos. La BR 30/1 C Bp Pack, accionada por una potente batería de iones de litio de 18 voltios de Kärcher Battery Universe, es especialmente adecuada para la limpieza de mantenimiento en áreas pequeñas de oficinas, tiendas, consultas y bufetes, hoteles y restaurantes o comedores, escuelas y hospitales.