Fregadora-aspiradora BR 30/1 C Bp Pack 18/25
Ideal para la limpieza de mantenimiento y la desinfección de suelos en superficies pequeñas: la compacta fregadora-aspiradora a batería BR 30/1 C Bp Pack con tecnología de rodillos de microfibra.
Nuestra nueva fregadora-aspiradora a batería BR 30/1 C Bp Pack muy compacta es la opción ideal para la limpieza higiénica de todo tipo de suelos duros, incluidas baldosas y los pavimentos de seguridad. Gracias a la tecnología de rodillos de microfibra, este equipo convence por sus resultados de limpieza hasta un 20 % mejores y los tiempos de secado hasta un 60 % más cortos en comparación con la limpieza manual de suelos. La BR 30/1 C Bp Pack, accionada por una potente batería de iones de litio de 18 voltios de Kärcher Battery Universe, es especialmente adecuada para la limpieza de mantenimiento en áreas pequeñas de oficinas, tiendas, consultas y bufetes, hoteles y restaurantes o comedores, escuelas y hospitales.
Características y ventajas
Excelente resultado de limpiezaResultados hasta un 20 % mejores en comparación con la limpieza manual. Recogida completa de agua sucia, detergente, suciedad gruesa y pelos. Aumenta la calidad de la limpieza y el nivel de higiene.
Tiempos de secado cortosSecado hasta un 60 % más rápido en comparación con la limpieza manual. Los tiempos de secado cortos reducen el riesgo de resbalones debido al suelo mojado. Aumento de la productividad y reducción de costes gracias a los tiempos de limpieza más cortos.
Alto nivel de higieneRecogida completa de agua sucia, detergente, suciedad gruesa y pelos. El proceso de limpieza higiénico aumenta la seguridad en el trabajo. Menor riesgo de contaminación cruzada y transmisión de patógenos.
Posición de estacionamiento con bloqueo
- Los rodillos húmedos no tocan el suelo en la posición de estacionamiento.
- Acelera el secado de los rodillos.
Batería de iones de litio
- Compatible con los equipos de la plataforma a batería de 18 V de Kärcher Battery Universe.
- Larga vida útil y autonomía, tiempos de carga cortos, posibilidad de carga intermedia.
- Hasta un 25 % más de productividad de que los equipos con cable.
Función de barrido previo integrada con cepillo
- Reduce y evita quitar el polvo o aspirar.
- Reduce el tiempo de limpieza hasta un 50 %.
- Reduce los costes totales de servicio y los costes de limpieza hasta un 50 %.
Diseño compacto y muy robusto
- Componentes metálicos duraderos y de alta calidad.
- Para una potencia alta y unos costes de mantenimiento bajos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Avance mediante rotación de los cepillos
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|300
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|1 / 0,7
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|200
|Tipo de batería
|Batería extraíble de Li-Ion
|Tensión (V)
|18
|Capacidad (Ah)
|2,5
|Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es))
|1
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|máx. 150 (2,5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 50
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min)
|44 / 70
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|500 - 650
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|40
|Consumo de agua (ml/min)
|30
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|55
|Capacidad de absorción (W)
|70
|Peso total permitido (kg)
|11
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|6,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|340 x 305 x 1200
Scope of supply
- Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
- Cepillo cilíndrico: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Campos de aplicación
- Ideal para su uso en oficinas, consultas, bufetes, hoteles y restaurantes
- Para la limpieza de suelos en comedores, escuelas y hospitales
- Ideal para oficinas, comercios, hoteles, consultas y despachos, cantinas, hospitales o escuelas
