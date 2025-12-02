Fregadora-aspiradora BR 40/10 C Adv UL
La BR 40/10 C es el equipo económico de su clase. Este equipo compacto y potente cuenta con un ancho útil de 400 mm y un volumen del depósito de 10 l. La variante Advance dispone de ruedas de transporte adicionales y de ajuste de la presión de aplicación de los cepillos.
Esta fregadora aspiradora compacta permite una utilización flexible. Puede fregar y aspirar en ambas direcciones de forma silenciosa. Cuenta con un asa de empuje abatible y con depósitos desmontables que pueden transportarse sin esfuerzo con un asa de transporte bloqueada. El cambio de cepillos y del labio de aspiración se efectúa en cuestión de segundos sin usar herramientas.
Características y ventajas
Potente y rápida
- Dos cepillos cilíndricos con una gran velocidad de giro y una elevada presión de apriete.
- Los dos labios de aspiración recogen el agua tanto hacia adelante como hacia atrás.
- El suelo se puede pisar de nuevo inmediatamente.
Reducida altura para la limpieza por debajo de los muebles
- La limpieza por debajo de los muebles no supone ningún problema.
- El asa de empuje puede orientarse en ambos sentidos.
- Con objetos muy bajos, también puede extraerse el depósito.
Mantenimiento sencillo
- Los labios de aspiración y los cepillos se pueden cambiar fácilmente y sin necesidad de herramientas.
- El tubo distribuidor de agua se puede desmontar fácilmente y limpiar, según las necesidades.
- Todos los componentes eléctricos son de acceso fácil y rápido.
Asa ergonómica
- Para brindar un mayor confort de funcionamiento.
- Con control integrado para el caudal de agua y el cepillo.
- Perfecta para transportar y guardar el equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|400
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|400
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|10 / 10
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|400
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|300
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|120 / 60
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|650
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|100 - 200
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|71
|Tipo de corriente (V/Hz)
|120 / 60
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1100
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|35,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|520 x 470 x 1150
Scope of supply
- Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
- Ruedas de transporte.
- 2 toberas rectas: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Alimentación de red
- Presión de apriete variable
Videos
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.