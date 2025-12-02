Fregadora-aspiradora BR 40/10 C Adv UL

La BR 40/10 C es el equipo económico de su clase. Este equipo compacto y potente cuenta con un ancho útil de 400 mm y un volumen del depósito de 10 l. La variante Advance dispone de ruedas de transporte adicionales y de ajuste de la presión de aplicación de los cepillos.

Esta fregadora aspiradora compacta permite una utilización flexible. Puede fregar y aspirar en ambas direcciones de forma silenciosa. Cuenta con un asa de empuje abatible y con depósitos desmontables que pueden transportarse sin esfuerzo con un asa de transporte bloqueada. El cambio de cepillos y del labio de aspiración se efectúa en cuestión de segundos sin usar herramientas.

Características y ventajas
Potente y rápida
  • Dos cepillos cilíndricos con una gran velocidad de giro y una elevada presión de apriete.
  • Los dos labios de aspiración recogen el agua tanto hacia adelante como hacia atrás.
  • El suelo se puede pisar de nuevo inmediatamente.
Reducida altura para la limpieza por debajo de los muebles
  • La limpieza por debajo de los muebles no supone ningún problema.
  • El asa de empuje puede orientarse en ambos sentidos.
  • Con objetos muy bajos, también puede extraerse el depósito.
Mantenimiento sencillo
  • Los labios de aspiración y los cepillos se pueden cambiar fácilmente y sin necesidad de herramientas.
  • El tubo distribuidor de agua se puede desmontar fácilmente y limpiar, según las necesidades.
  • Todos los componentes eléctricos son de acceso fácil y rápido.
Asa ergonómica
  • Para brindar un mayor confort de funcionamiento.
  • Con control integrado para el caudal de agua y el cepillo.
  • Perfecta para transportar y guardar el equipo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho útil de los cepillos (mm) 400
Ancho útil al aspirar. (mm) 400
Depósito de agua limpia/sucia (l) 10 / 10
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) 400
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 300
Conexión de red del cargador (V/Hz) 120 / 60
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 650
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²) 100 - 200
Nivel de presión acústica (dB/A) 71
Tipo de corriente (V/Hz) 120 / 60
Capacidad de absorción (W) máx. 1100
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 35,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 520 x 470 x 1150

Scope of supply

  • Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
  • Ruedas de transporte.
  • 2 toberas rectas: 1 Unidad(es)

Equipamiento

  • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
  • Alimentación de red
  • Presión de apriete variable
Fregadora-aspiradora BR 40/10 C Adv UL
Fregadora-aspiradora BR 40/10 C Adv UL
Videos
Accesorios
Encontrar pieza

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.

Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.

Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.

Nuestro equipo está a las órdenes.



Solicite su consulta gratis
Equipamentos para soluções de limpeza industrial