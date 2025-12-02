Fregadora-aspiradora TBD 5 380V/60Hz
Fregadora de suelos BD 50/50 C con batería ventilada, equipo de tamaño medio ideal para la limpieza de mantenimiento de suelos lisos planos, apto para superficies de hasta 5.000 m².
Equipo indicado para la limpieza de mantenimiento de la mayoría de los pisos internos, tales como pvc, vinilo, revestimientos de resina, granito, pisos de piedra, caucho tachonado, entre varios otros tipos de pisos), no apto para la limpieza de alfombras. A pesar de su capacidad de 50 litros el diseño con el concepto "tanque en tanque" trae una lavadora de pequeñas dimensiones y alta maniobrabilidad, siendo más ágil y aumentando la productividad. El cabezal de disco está indicado para la limpieza de diversos suelos, incluidos los de superficie tratada, por tener mayor superficie y menor presión de contacto. Equipo indicado para limpieza de áreas de hasta 5.000 m² (limpieza de mantenimiento) como supermercados, almacenes, stocks, aeropuertos, museos, escuelas, hospitales, centros comerciales, etc. Rendimiento equivalente a 06 personas en la operación. Al tratarse de una operación mecanizada, el resultado de la limpieza permanece uniforme, reproduciendo siempre la misma calidad de limpieza.
Características y ventajas
Concepto de funcionamiento sencillo Easy Operation
- Se reduce a las funciones más importantes.
- Muy buena relación precio-potencia.
Elementos de control sencillos
- Reducidos periodos de instrucción incluso para personal no formado.
- Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico.
- Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos.
Diseño compacto
- Buena maniobrabilidad y manejo incluso en espacios reducidos.
- Permite una visión óptima de la superficie que se va a limpiar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|510
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|900
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|50 / 50
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|2040
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|1020
|Tipo de baterías
|húmeda
|Batería (V/Ah)
|12 / 130
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 3
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Consumo de agua (l/min)
|2,3
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|66
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1100
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|52
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
Campos de aplicación
- Edificios de oficinas
- Escuelas
- Industria
- Centros comerciales / mercados de materiales para construcción
- Hospitales
