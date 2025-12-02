La fregadora-aspiradora con conductor sentado B 110 R Bp Pack combina un manejo sencillo con los mejores resultados de limpieza y muy buenos valores de TCO. El interruptor EASY Operation y la gran pantalla a color en 30 idiomas facilitan el acceso a todas las funciones. Para una seguridad absoluta y para proteger el equipo, también se ha integrado el sistema de llave KIK para la asignación individual de derechos de acceso. Al mismo tiempo, la combinación del cabezal de cepillo de disco con una anchura de trabajo de 75 centímetros, los dos depósitos de 110 litros y, por último, pero no por ello menos importante, la batería de iones de litio de 160 Ah garantizan largas operaciones de limpieza y un alto rendimiento en superficie de hasta 5100 metros cuadrados por hora. Gracias al cargador integrado, la carga intermedia de la batería de carga rápida, cuya vida útil es unas cuatro veces superior a la de las baterías de plomo-ácido, es posible en cualquier momento. También incluye otras muchas funciones, como la función de llenado automático Auto-Fill para ahorrar tiempo al llenar el depósito de agua limpia, el sistema de aclarado del depósito para limpiar rápidamente el depósito de agua sucia, la dosificación de agua en función de la velocidad y el sistema de dosificación de detergente DOSE.