Fregadora-aspiradora B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Potente y fiable: la fregadora-aspiradora con conductor sentado B 110 R con batería de fosfato de hierro de 160 Ah, cargador integrado, cabezal de cepillos de disco y sistema de dosificación de detergente DOSE.
La fregadora-aspiradora con conductor sentado B 110 R Bp Pack combina un manejo sencillo con los mejores resultados de limpieza y muy buenos valores de TCO. El interruptor EASY Operation y la gran pantalla a color en 30 idiomas facilitan el acceso a todas las funciones. Para una seguridad absoluta y para proteger el equipo, también se ha integrado el sistema de llave KIK para la asignación individual de derechos de acceso. Al mismo tiempo, la combinación del cabezal de cepillo de disco con una anchura de trabajo de 75 centímetros, los dos depósitos de 110 litros y, por último, pero no por ello menos importante, la batería de iones de litio de 160 Ah garantizan largas operaciones de limpieza y un alto rendimiento en superficie de hasta 5100 metros cuadrados por hora. Gracias al cargador integrado, la carga intermedia de la batería de carga rápida, cuya vida útil es unas cuatro veces superior a la de las baterías de plomo-ácido, es posible en cualquier momento. También incluye otras muchas funciones, como la función de llenado automático Auto-Fill para ahorrar tiempo al llenar el depósito de agua limpia, el sistema de aclarado del depósito para limpiar rápidamente el depósito de agua sucia, la dosificación de agua en función de la velocidad y el sistema de dosificación de detergente DOSE.
Características y ventajas
Asiento de altura ajustable
- Posición de asiento perfecta independientemente de la altura del usuario.
- Excelente comodidad del asiento durante la marcha.
- Permite intervalos de trabajo más largos y sin fatiga.
Baterías de iones de litio de larga vida útil
- Vida útil que dura hasta 4 veces más en comparación con las baterías de plomo-ácido.
- Es posible efectuar cargas cortas e intermedias sin dañar la batería.
- Cambios de batería menos frecuentes, costes reducidos, menores tiempos de parada.
Dosificación del agua en función de la velocidad
- Reduce el suministro de agua en curvas o al circular lentamente.
- La función de ahorro de agua aumenta el rendimiento en superficie.
- Secado más rápido del suelo y menor riesgo de agua residual en las curvas.
Tobera robusta de fundición de aluminio
- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|750
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|950
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|110 / 110
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 4500
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|3150
|Batería (V/Ah)
|24 / 160
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2,5
|Tiempo de carga de la batería (h)
|5
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 230 / 50
|Capacidad ascensional (%)
|10
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (kg)
|75
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1750
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 5,7
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|59
|Capacidad de absorción (W)
|hasta 2350
|Peso sin accesorios (kg)
|350
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Scope of supply
- Batería y cargador para montaje a bordo incluidos
- Tobera curva
- Tobera robusta de fundición de aluminio
- Bidón de dosificación para detergente con sistema ClosedLoop
Equipamiento
- Auto-Fill
- Sistema patentado de lavado del depósito
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- DOSE
- Freno de estacionamiento
- Válvula magnética
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
- Asiento de altura ajustable
- Indicador de nivel de agua limpia: Por presión del agua
- Luz diurna de marcha de serie
- Reducida dosificación del detergente hasta el 0,25 %
- Robusta protección contra impactos frontales
- Con dosificación del agua en función de la velocidad
- Actualizaciones del software y posibilidad de determinación de daños a distancia a través de la gestión de flotas de Kärcher
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Interruptor flotador eléctrico y mecánico
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Campos de aplicación
- Ideal para utilizar en supermercados, centros comerciales y hospitales
- Adecuado también para la limpieza de centros de producción y almacenes
Accesorios
Encontrar pieza
