Fregadora-aspiradora B 150 R Bp Adv. Dose
Fregadora de suelos con conductor sentado productiva y versátil con cepillos laterales dobles para aplicaciones de limpieza industrial.
La fregadora de suelos con conductor a bordo B 150 R Bp, compacta y maniobrable, combina excelentes resultados de limpieza con un funcionamiento sencillo y un excelente manejo. Para conseguirlo, la máquina cuenta con un cabezal de cepillo de rodillo con una anchura de trabajo de 85 cm y una escobilla de goma de aluminio de última generación, que ofrece un impresionante rendimiento de succión. La luz de marcha diurna garantiza una visibilidad óptima. La función de llenado automático de Kärcher para llenar rápidamente el depósito de agua limpia de 150 l también se incluye de serie. Además, se incluye la batería de 170 Ah y un cargador de batería integrado. El paquete de equipamiento se completa con la gran pantalla en color, que ofrece 30 idiomas y permite un manejo sencillo de la máquina y el ajuste de los parámetros de limpieza, así como con el sistema patentado de teclas KIK, con el que se pueden asignar diferentes derechos de acceso a distintos usuarios y, por tanto, descartar en gran medida los errores del operario.
Características y ventajas
Equipo configurable
- Detalles de equipamiento de libre elección.
- Adaptación perfecta del equipo a las necesidades de limpieza.
- Solución económicamente razonable.
Tracción en las cuatro ruedas
- Aplicable también en aparcamientos empinados.
- Capacidad de subida de pendientes: máx. 18 %.
- Trazada muy estable, incluso en suelos lisos.
Innovador sistema KIK
- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.
- Adaptación óptima a las tareas individuales de limpieza sin sobrecargar al usuario.
Cómoda función Auto Fill
- Llenado automático del depósito de agua limpia.
- Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.
Cuatro baterías para elegir
- Tipo de baterías: 36V/180Ah sin mantenimiento, 36V/180Ah con mantenimiento reducido, 36V/240Ah sin mantenimiento, 36V/240Ah con mantenimiento reducido.
Modo ahorro eco!efficiency
- Consumo reducido de energía.
- 40 % más de tiempo de marcha por carga de batería.
- Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (limpieza diurna, hospitales, hoteles, etc.).
Gran display en color
- Visualización clara del programa en curso.
- Posibilidad de realizar modificaciones sencillas y rápidas de los ajustes.
Sistema patentado de lavado del depósito
- Limpieza sencilla del depósito de agua sucia.
- Ahorro de agua de hasta un 70 % en comparación con la limpieza con una manguera de agua habitual.
- Higiene mejorada.
Cargador para montaje a bordo
- No es necesario un cargador por separado.
- Manejo cómodo y sencillo.
- Ajustable a diferentes tipos de baterías.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|750 - 900
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|960 - 1080
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|150 / 150
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|7500
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|5000
|Batería (V)
|36
|Consumo de agua (l/min)
|10
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|61
|Capacidad de absorción (W)
|hasta 3240
|Peso total permitido (kg)
|957
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1660 x 1400
Equipamiento
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- DOSE
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Videos
Accesorios
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.