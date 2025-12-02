Fregadora-aspiradora BD 75/120 R Classic Bp
Fregadora-aspiradora BD 75/120 R Classic Bp con conductor sentado y buena maniobrabilidad. Con un ancho útil de 75 centímetros, 2 cepillos circulares y 120 litros de capacidad del depósito. También incluidos: el innovador sistema de llaves KIK.
Potente y muy fácil de utilizar: nuestra fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 75/120 R Classic Bp con tecnología de cepillos circulares y 75 centímetros de ancho útil para tareas de limpieza en, por ejemplo, supermercados, centros comerciales, hospitales, centros de producción o almacenes. Los elementos de control señalizados con un código de colores permiten un manejo muy fácil. Todo esto se complementa con el innovador sistema de llaves KIK, que evita en gran medida los errores de manejo. Y la dosificación de agua en función de la velocidad garantiza un bajo consumo, que se puede ajustar en cualquier momento. El usuario también se beneficia de luces de seguridad diurnas para aumentar la seguridad pasiva.
Características y ventajas
Gran compartimento para baterías de 300 Ah
Dosificación del agua en función de la velocidad
Diseño ergonómico, orientado al mercado asiático
Ruedas antideslizantes
Con toberas curvas de serie de 1030 mm de ancho
Innovador sistema KIK
Con luz diurna LED
Robusta barra protectora contra colisiones
Modo eco!efficiency para ahorro de tiempo y costes
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de cepillos
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|750
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|950
|Depósito de agua limpia/sucia ( )
|120 / 120
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 4500
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|3150
|Velocidad de marcha (km/h)
|máx. 6
|Capacidad ascensional (%)
|máx. 10
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (kg)
|75
|Ancho de giro del pasillo (cm)
|175
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|mín. 59 - máx. 63
|Peso sin accesorios (kg)
|236
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1660 x 1035 x 1480
Scope of supply
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
- Tobera curva
Equipamiento
- Modo de construcción de depósito dentro del depósito
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- Válvula magnética
- Luz diurna de marcha de serie
- Tipo de labios de aspiración: Caucho natural
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Interruptor selector de servicio Easy Operation
Campos de aplicación
- Ideal para utilizar en supermercados, centros comerciales y hospitales
- Adecuado también para la limpieza de centros de producción y almacenes
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.