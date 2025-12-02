Hidrolimpiadora HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
La HDS E 3.3/25-4 M Ec con calentador eléctrico se utiliza cuando se desea evitar los gases de escape. Cuida tanto de su bolsillo como del medio ambiente gracias al novedoso aislamiento del calentador y al modo eco!efficiency.
Un aislamiento del calentador novedoso y extremadamente bueno reduce hasta en un 40 % el consumo eléctrico en modo standby y desempeña un papel importante en la conversión de nuestra limpiadora de alta presión con agua caliente HDS-E 3.3/25-4 M Ec en uno de los equipos calentados por electricidad más eficaces en el mercado, a pesar de la enorme potencia calorífica (24 kW) y la elevada temperatura máxima de servicio de 85 °C (con el Servo Control, disponible opcionalmente, es posible una temperatura de 70 °C incluso en funcionamiento continuo). Igual de importante es el modo eco!efficiency, que conecta el equipo automáticamente en el rentable funcionamiento de 60 °C cuando la temperatura máxima no es necesaria. El trabajo es más cómodo gracias a la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y a los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje es cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales. Esta limpiadora de alta presión siempre es la primera opción cuando las condiciones locales —como las que hay, por ejemplo, en talleres— se oponen al uso de equipos que generan gases de escape.
Características y ventajas
Temperatura de servicio especialmente altaGran depósito de agua (máx. 85 °C). Hasta 45 °C en funcionamiento continuo a plena carga o 70 °C mediante Servo Control.
Concepto de movilidad«Principio de la carretilla» con grandes ruedas y rodillo de dirección. Para una fácil inclinación al superar descansillos.
Extraordinaria eficiencia energética para un alto ahorro de gastosGracias al material aislante de gran rendimiento hasta un 40 % de ahorro energético en modo standby. Modo eco!efficiency único.
Concepto de funcionamiento
- Gancho para almacenar el cable de conexión y la manguera de alta presión.
- Panel de control claro.
- Panel de control central con indicaciones para el servicio técnico.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
- Trabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|3 / 460 / 60
|Caudal (l/h)
|360 - 760
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 175 / 3 - hasta 17,5
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 45 - máx. 85
|Potencia de conexión (kW)
|30
|Potencia calorífica (kW)
|24
|Peso (con accesorios) (kg)
|130,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|141,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Calefacción eléctrica sin gases de escape
- Barra de control con indicador luminoso
- Desconexión de presión
- Dos depósitos de detergente
Campos de aplicación
- Limpiadora de alta presión con agua calentada eléctricamente y servicio libre de gas en interiores
