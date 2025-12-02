Un aislamiento del calentador novedoso y extremadamente bueno reduce hasta en un 40 % el consumo eléctrico en modo standby y desempeña un papel importante en la conversión de nuestra limpiadora de alta presión con agua caliente HDS-E 3.3/25-4 M Ec en uno de los equipos calentados por electricidad más eficaces en el mercado, a pesar de la enorme potencia calorífica (24 kW) y la elevada temperatura máxima de servicio de 85 °C (con el Servo Control, disponible opcionalmente, es posible una temperatura de 70 °C incluso en funcionamiento continuo). Igual de importante es el modo eco!efficiency, que conecta el equipo automáticamente en el rentable funcionamiento de 60 °C cuando la temperatura máxima no es necesaria. El trabajo es más cómodo gracias a la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y a los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje es cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales. Esta limpiadora de alta presión siempre es la primera opción cuando las condiciones locales —como las que hay, por ejemplo, en talleres— se oponen al uso de equipos que generan gases de escape.