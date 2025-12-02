La HDS 10/21-4 M es una de las hidrolimpiadoras de agua caliente más potentes de la gama media e impresiona también por su estudiada ergonomía y su gran facilidad de uso. Su motor eléctrico de 4 polos de marcha lenta refrigerado por agua, la robusta bomba axial de 3 pistones cerámicos, así como el modo eco!efficiency de ahorro garantizan al mismo tiempo el máximo rendimiento y un funcionamiento fiable y económico. Para un trabajo sin fatiga y en poco tiempo, también se incluyen de serie la pistola de alta presión EASY!Force Advanced con Servo Control, que ahorra esfuerzos, y la lanza pulverizadora de 1050 milímetros de longitud con tecnología de boquillas patentada, así como los acoplamientos rápidos EASY!Lock. También destacan muchos otros detalles de equipamiento y rendimiento, como la tecnología de quemadores optimizada, los 2 depósitos de detergente, el cómodo concepto de movilidad, la amplia tecnología de seguridad, el sencillo manejo con un solo interruptor o las inteligentes opciones de almacenamiento de accesorios. Este equipo es el modelo de 60 Hz de la HDS 10/21-4 M.