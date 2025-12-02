Hidrolimpiadora HDS 10/21-4 M
Hidrolimpiadora de agua caliente, potente y fácil de usar, con motor eléctrico de 4 polos y 60 Hz refrigerado por agua, modo eco!efficiency y 2 depósitos de detergente.
La HDS 10/21-4 M es una de las hidrolimpiadoras de agua caliente más potentes de la gama media e impresiona también por su estudiada ergonomía y su gran facilidad de uso. Su motor eléctrico de 4 polos de marcha lenta refrigerado por agua, la robusta bomba axial de 3 pistones cerámicos, así como el modo eco!efficiency de ahorro garantizan al mismo tiempo el máximo rendimiento y un funcionamiento fiable y económico. Para un trabajo sin fatiga y en poco tiempo, también se incluyen de serie la pistola de alta presión EASY!Force Advanced con Servo Control, que ahorra esfuerzos, y la lanza pulverizadora de 1050 milímetros de longitud con tecnología de boquillas patentada, así como los acoplamientos rápidos EASY!Lock. También destacan muchos otros detalles de equipamiento y rendimiento, como la tecnología de quemadores optimizada, los 2 depósitos de detergente, el cómodo concepto de movilidad, la amplia tecnología de seguridad, el sencillo manejo con un solo interruptor o las inteligentes opciones de almacenamiento de accesorios. Este equipo es el modelo de 60 Hz de la HDS 10/21-4 M.
Características y ventajas
Alta rentabilidad
- Modo eco!efficiency: rentable y respetuoso con el medio ambiente, incluso en usos prolongados.
- Gracias a una adaptación óptima de los ciclos del quemador, el consumo de combustible se reduce en un 20 % en comparación con el funcionamiento a plena carga.
Amplia gama de accesorios con EASY!Lock
- EASY!Force Advanced para un trabajo sin fatiga ni fuerzas de retención.
- La presión y la cantidad de agua se ajustan en el regulador con servocontrol entre la lanza y la pistola.
- Lanza giratoria de acero inoxidable de 1050 mm.
La mayor eficiencia
- Tecnología del quemador acreditada y altamente eficaz "Made in Germany".
- Electromotor de cuatro polos con bomba axial de tres pistones.
- Motor refrigerado por agua para conseguir una elevada potencia y durabilidad.
Seguridad operacional
- El filtro de agua de fácil acceso protege la bomba contra las partículas presentes en el agua.
- Las válvulas de seguridad, las protecciones contra falta de agua y para combustible garantizan la disponibilidad del equipo.
- El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.
Amplias opciones de almacenamiento para los accesorios directamente en el equipo
- Todos los accesorios se pueden guardar directamente en el equipo. Equipado con dos ganchos de soporte para la manguera de aspiración y el cable de red.
- Amplio espacio de almacenamiento, p. ej. para detergente, guantes o herramientas.
Dosificación del detergente
- Conmutación sencilla entre los depósitos de detergente 1 y 2.
- Dosificación precisa del detergente con función de lavado final.
Concepto de movilidad
- «Principio de la carretilla» con grandes ruedas de neumáticos de goma y rodillo de dirección.
- Cavidad para inclinación integrada para facilitar el transporte en los descansillos.
- Asas de empuje para un transporte sencillo y una maniobrabilidad óptima.
Elementos de control sencillos
- Un interruptor para todas las funciones del equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|3 / 220 / 60
|Caudal (l/h)
|500 - 1000
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Presión máx. (bar)
|240
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 80 - máx. 155
|Potencia de conexión (kW)
|8
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|7,3
|Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h)
|5,8
|Cable de conexión (m)
|5
|Depósito de combustible (l)
|25
|Peso (con accesorios) (kg)
|167,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|177
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1300 x 800 x 1140
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Longlife
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 400 bar
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Lanza pulverizadora de alta presión
Equipamiento
- Función de detergente: Depósito 20 + 10 l
- ANTI!Twist
- Los depósitos de detergente, protección contra calcificación y combustible se pueden llenar desde el exterior
- Barra de control con indicador luminoso
- Desconexión de presión
- Dos depósitos de detergente
- Protección contra funcionamiento en seco
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de equipos y aparatos
- Limpieza de talleres
- Limpieza de zonas exteriores
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de fachadas
- Limpieza de piscinas
- Limpieza de instalaciones deportivas
- Limpieza en el proceso de producción
- Limpieza de plantas de producción
Accesorios
