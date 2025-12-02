Hidrolimpiadora G 2700
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cilindrada (cc³)
|196
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|28,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|584 x 419 x 610
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual con seguro para niños
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Equipamiento
- Filtro de agua integrado
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.