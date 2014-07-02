Limpiadoras de alta presión de agua fría
Limpiadora de alta presión de agua fría: agua fría para suciedad incrustada Limpieza diaria de equipos, vehículos y edificios: con presión y gran caudal, las limpiadoras de alta presión de agua fría eliminan incluso la suciedad incrustada. Ideal para superficies grandes.
Gama superior
Las mejores de su sector. Nuestras hidrolimpiadoras de agua fría de gama superior se utilizan cuando es necesaria la máxima potencia sin concesiones. Con su diseño robusto y de larga vida útil, disponen del mejor equipamiento para eliminar incluso la suciedad más resistente. Ya sea en la agricultura, en la obra, en la industria o en el uso municipal, se requiere el máximo rendimiento. La presión, el volumen de caudal y equipamiento de la gama superior están perfectamente adaptados entre sí.
Gama Media
Bien equipados para usos prolongados y en suelos rugosos: las limpiadoras de alta presión de agua fría de la gama media limpian de forma rápida y fiable: equipos, vehículos y empresas.
Gama Compacta
Ligeros y potentes: los equipos de limpieza multiuso de la gama compacta limpian el patio y el taller en muy poco tiempo. Convencen por su presión, caudal y vida útil.
Gama portátil de alta presión
En las nuevas limpiadoras de alta presión portátiles de agua fría de Kärcher se ha reducido el tamaño y el peso al mínimo. De este modo, los equipos se pueden transportar de forma cómoda y segura, y así se convierten en el accesorio ideal para usar en cualquier lugar.
Gama especial
Equipada para el transporte ligero en terrenos especialmente difíciles: La gama especial de Kärcher elimina la suciedad incrustada en zonas de difícil acceso.
Lavadoras a presión eléctricas vs. a combustión/diesel
A la hora de decidir qué lavadora a presión es la ideal para el trabajo, algo importante a considerar es la presencia de fuentes de energía en el local. ¿La limpieza se hará cerca de una red eléctrica o un generador? ¿Necesitarás la libertad de circular sin restricciones? ¿Limpiarás áreas internas o externas? Considera estos factores antes de seleccionar tu lavadora a presión.
¿Por qué usar una lavadora a presión eléctrica?
- No emite humo - Puede utilizarse en interiores y exteriores.
- Menos mantenimiento.
- Más silenciosa - Su uso no depende de la capacidad del tanque de combustible.
¿Por qué usar una lavadora a presión a combustión/diesel?
- Portátil - No depende de la proximidad al enchufe/generador.
- El combustible se consigue fácilmente.
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.