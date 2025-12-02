Lava-aspiradores
Revestimientos de suelo, muebles tapizados, sillas de oficina o asientos para pasajeros: los potentes y prácticos lava-aspiradores Kärcher, con cable o a batería, limpian todas las superficies textiles y desprenden y eliminan la suciedad en un solo paso. Con potentes turbinas de aspiración para una humedad residual inigualable.
