Limpiadora-aspiradora de vapor SGV 8/5 CA

La SGV 8/5*, de fácil manejo, combina las funciones de limpiadora de vapor y aspirador en húmedo en un solo equipo. Con 7 modos de funcionamiento, pantalla útil y muchos accesorios.

La limpiadora-aspiradora con vapor SGV 8/5, fácil de usar, destaca por su excelente rendimiento de limpieza gracias a su alta presión de vapor (8 bar), una temperatura del agua caliente de aprox. 70 °C y una regulación del caudal de vapor de 3 etapas. La limpieza es respetuosa con el medio ambiente y totalmente libre de productos químicos. La práctica función de autolimpieza de la SGV 8/5 garantiza una limpieza higiénica duradera. El equipo también convence por su manejo especialmente fácil y cómodo, por ejemplo, a través de la pantalla, que muestra el estado de funcionamiento y los mensajes de servicio/error. La rápida y sencilla selección de los 7 modos de funcionamiento de vapor/aspiración se realiza mediante el selector giratorio EASY Operation y la ergonómica pistola de vapor/aspiración permite un control flexible y directo del caudal de vapor, el modo de aclarado y la función de aspiración durante el funcionamiento. El modo eco!efficiency, energéticamente eficiente y silencioso, también permite trabajar en zonas sensibles al ruido. La amplia gama de accesorios se guarda directamente en el equipo para protegerlos de la suciedad y tenerlos siempre a mano sin tener que buscarlos.

Características y ventajas
Limpiadora-aspiradora de vapor SGV 8/5 CA: Rendimiento de limpieza sostenible y excepcional
Limpiadora-aspiradora de vapor SGV 8/5 CA: Selector giratorio EASY Operation con 7 modos de servicio
Limpiadora-aspiradora de vapor SGV 8/5 CA: Manguera de vapor/aspiración con pistola de vapor/aspiración
Cómoda pantalla
Modo eco!efficiency
Regulación del caudal de vapor en tres etapas
Almacenaje de accesorios integrado
Numerosos accesorios incluidos
Transporte ergonómico y fácil
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión de vapor (bar) máx. 8
Potencia calorífica (W) 1600
Tiempo de calentamiento (min) 7
Temperatura de la caldera (°C) máx. 173
Temperatura del agua caliente (°C) 70 - 173
Depósito de agua limpia (l) 5,6
Depósito de agua sucia (l) 5
Longitud del cable (m) 7,5
Tensión (V) 120
Frecuencia (Hz) 60 - 60
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 40
Peso con embalaje incluido (kg) 53
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 640 x 495 x 965

*Interruptor de conexión/desconexión, servicio de agua fría/aspiración , modo eco!efficiency, servicio de vapor/agua caliente/agua fría/aspiración, función de aclarado en frío del aparato, servicio de detergente/succión, función de autolimpieza del equipo.

Scope of supply

  • Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
  • Tubos de aspiración de vapor: 2 Unidad(es), 505 mm
  • Boquilla para suelos: 300 mm
  • Manguera de vapor/aspiración con pistola de vapor/aspiración: 4 m
  • tiras de goma boquilla manual: 150 mm
  • tiras de goma boquilla para suelos: 300 mm
  • Boquilla manual: 150 mm
  • boquilla de chorro concentrado/adaptador para boquilla para ranuras: 185 mm
  • prolongación para boquilla de chorro concentrado: 140 mm
  • Boquilla triangular para limpieza manual/de suelos de esquinas
  • Cepillo redondo pequeño, acero inoxidable: 1 Unidad(es)
  • Cepillo redondo pequeño, latón: 1 Unidad(es)
  • Cepillo redondo pequeño de Pekalon (negro): 1 Unidad(es)
  • Asa de empuje
  • almacenamiento de los accesorios (extraíble)

Equipamiento

  • Depósito: es extraíble y se puede rellenar contínuamente
  • Carcasa: Acero inoxidable
  • Soporte integrado para el cable de conexión
  • Display
  • Regulación del caudal de vapor: en el asa (tres niveles)
  • desbloqueo de seguridad en la pistola de vapor
Limpiadora-aspiradora de vapor SGV 8/5 CA
Videos
Campos de aplicación
  • Suciedad persistente, manchas y grasa
  • Alicatados, suelos cerámicos y otras superficies duras
  • Mandos, encimeras y superficies de acero inoxidable
  • Cristales de ventanas, puertas de cristal, superficies acristaladas y espejos
  • Tejidos y muebles tapizados
  • Limpieza interior de vehículos
Accesorios
