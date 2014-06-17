Servicio municipal
Obtener más durante todo el año. Los equipos municipales de Kärcher ofrecen una potencia superior para cualquier finalidad de uso. Y convencen por sus perfectos resultados, robustez y posibilidades de aplicación casi ilimitadas. Para aprovechar el máximo potencial de estos vehículos municipales multifunción, tiene a su disposición equipos adicionales. Soluciones óptimas para las más diversas aplicaciones. Desarrolladas junto con conocidos fabricantes de equipos adicionales especialmente para vehículos municipales multifunción de Kärcher. Los conocimientos más avanzados en técnica y en aplicación unidos para una rentabilidad ejemplar mediante una utilización óptima de los equipos.
La solución precisa en todas las superficies.
Los equipos municipales de Kärcher rinden a la perfección en todas partes: en superficies grandes o difíciles, en calles, senderos, aparcamientos, zonas verdes y en servicio durante la estación invernal. Cada uno de estos robustos equipos forma, junto con los equipos adicionales, una solución optimizada para su empleo en cuanto a potencia, manejabilidad y rentabilidad. Y con ello, una inversión que conserva su potencia y valor durante años.
Con el tercero se barre mejor
Gracias al tercer cepillo lateral, el ancho de barrido real se amplía de 1400 a 2000 mm. El barrido debajo de obstáculos como bancos de parque es notoriamente más fácil, como también barrer bordillos.
Potencia de aspiración al alcance de la mano
La manguera de aspiración manual de 4,5 m de largo (ø 100 mm) sirve de alojamiento para basura ligera y tiene una aplicación extraordinariamente flexible.
Sistema de aspiración único
Una manguera de aspiración recta de 150 mm de diámetro en conexión con un sistema de circulación de agua y un depósito de 500 l son un sistema único en esta clase. La boca de aspiración está protegida en el contorno de la rueda. La manguera de aspiración se puede desmontar rápidamente en caso de atasco.
Se vacía por arriba
El vaciado hidráulico en alto sobre 145 cm vacía el contenido del depósito colector (500 l) de forma rápida y completa, pasándolo directamente a un contenedor o vertedero de materia orgánica.
Limpieza eficaz
Rodillo frontal de 1600 mm de ancho útil para barrer arena y suciedad, por ejemplo, pero también para quitar nieve de hasta 100 mm de altura. Giratorio hidráulicamente a izquierda y derecha.
Cepillo para hierba silvestre con alojamiento
Para eliminar hierba silvestre del margen de la calle y darle alojamiento al mismo tiempo en una sola pasada. Con cerdas de dos durezas distintas.
Cepillo para hierba silvestre
La solución consecuente contra las malas hierbas especialmente resistentes. Se puede girar hacia ambos lados. El brazo de la escoba se puede desplazar sobre el riel a voluntad.
Mayor ancho de barrido útil
Rodillo frontal total, con 2000 mm de ancho útil, giratorio hidráulicamente a ambos lados. Idóneo también para nieve de hasta 100 mm de altura.
Barrer, segar y limpiar, durante todo el año.
Los equipos municipales de Kärcher pueden hacer mucho más que solo barrer de forma profesional. Estos vehículos municipales multifunción para todo el año se desarrollan en estrecha colaboración con los conductores. Esto es un fundamento importante para la potencia y rentabilidad extraordinarias de estos equipos en los requisitos más diversos: desde los trabajos de barrido hasta el servicio durante la estación invernal, pasando por el cuidado de zonas verdes.
Sistema exclusivo de siega con alojamiento
Pase de segar a barrer con poco esfuerzo. Simplemente cambie el sistema de escoba por la segadora. La boca de aspiración absorbe los restos de la siega y estos se transportan al depósito para la suciedad. El depósito para la suciedad se utiliza como depósito colector de hierba.
Cortadora rotativa y segadora frontal combinadas
Cortadora rotativa con sistema de tres cuchillos, expulsión trasera y regulación hidráulica de la altura del corte.
Segadora de cuchillas, compacta
Alta potencia con motor hidráulico de pistones axiales. También para césped alto y crecimiento silvestre.