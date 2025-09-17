Detergente universal RM 555, 5l, 5l

El potente detergente de limpieza multiuso elimina aceites, grasas y suciedad mineral sin esfuerzo. Para muebles de jardín, vehículos, fachadas y todas las superficies resistentes al agua.

Especificaciones

Tamaño embalaje (l) 5
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Peso (kg) 5,2
Peso con embalaje incluido (kg) 5,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 192 x 145 x 248
Campos de aplicación
  • Superficies en casa y el jardín
  • Vehículos
