Detergente universal RM 555, 5l, 5l
El potente detergente de limpieza multiuso elimina aceites, grasas y suciedad mineral sin esfuerzo. Para muebles de jardín, vehículos, fachadas y todas las superficies resistentes al agua.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|5
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Peso (kg)
|5,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|192 x 145 x 248
Campos de aplicación
- Superficies en casa y el jardín
- Vehículos