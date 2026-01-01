Limpiador universal RM 626, 1l
Detergente universal fuerte para el tratamiento con limpiadoras de alta presión. Con el nuevo detergente activo, que elimina aceites, grasas y suciedad fuertemente mineralizada sin esfuerzo incluso con agua fría. Utilizable en toda la casa, jardín y vehículos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|1
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|6
|Peso (kg)
|1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|100 x 100 x 215
Campos de aplicación
- Superficies en casa y el jardín