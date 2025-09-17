Conservación de suelos para parqué encerado / parqué con acabado de cera o aceite, RM 530, 1l
Conservación y protección óptimas de suelos de madera encerados o suelos de madera con acabado de cera o aceite. Las huellas se eliminan, la película conservante se renueva y el suelo recibe un brillo satinado. Aviso: deje que los suelos endurezcan 24 horas, no aplique agua, no arrastre muebles encima y no los pise con zapatos. No lo congele.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|1
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|6
|Peso (kg)
|1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|100 x 100 x 215
Campos de aplicación
- Suelos de madera encerados
- Suelos de madera con acabado de cera o aceite