Conservación de suelos para parqué encerado / parqué con acabado de cera o aceite, RM 530, 1l

Conservación y protección óptimas de suelos de madera encerados o suelos de madera con acabado de cera o aceite. Las huellas se eliminan, la película conservante se renueva y el suelo recibe un brillo satinado. Aviso: deje que los suelos endurezcan 24 horas, no aplique agua, no arrastre muebles encima y no los pise con zapatos. No lo congele.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 1
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 6
Peso (kg) 1
Peso con embalaje incluido (kg) 1,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 100 x 100 x 215
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suelos de madera encerados
  • Suelos de madera con acabado de cera o aceite