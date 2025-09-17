Conservación de suelos para parqué encerado / parqué con acabado de cera o aceite, RM 530, 1l

Conservación y protección óptimas de suelos de madera encerados o suelos de madera con acabado de cera o aceite. Las huellas se eliminan, la película conservante se renueva y el suelo recibe un brillo satinado. Aviso: deje que los suelos endurezcan 24 horas, no aplique agua, no arrastre muebles encima y no los pise con zapatos. No lo congele.