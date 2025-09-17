Cuidado de suelos de parqué barnizado / laminado / corcho RM 531, 1l

Conservación y protección óptimas de suelos de parqué, laminado y corcho. Las huellas se eliminan, la película conservante se renueva y el suelo recibe un brillo satinado. Aviso: Deje que los suelos se endurezcan durante 24 horas sin verter agua ni arrastrar muebles por encima de estos ni pisarlos con zapatos. No lo congele.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 1
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 6
Peso con embalaje incluido (kg) 1,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 100 x 100 x 215
Campos de aplicación
  • Parqué sellado
  • Suelos laminados
  • Suelos de corcho