Cuidado de suelos de parqué barnizado / laminado / corcho RM 531, 1l

Conservación y protección óptimas de suelos de parqué, laminado y corcho. Las huellas se eliminan, la película conservante se renueva y el suelo recibe un brillo satinado. Aviso: Deje que los suelos se endurezcan durante 24 horas sin verter agua ni arrastrar muebles por encima de estos ni pisarlos con zapatos. No lo congele.