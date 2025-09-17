Limpiador básico para el suelo RM 533, 1l

Para lograr una limpieza a fondo de antiguas capas protectoras y suciedad resistente en piedra, linóleo y PVC. Resultado brillante e idóneo utilizando posteriormente productos conservadores de Kärcher. También puede utilizarse en suciedad normal sobre parqué sellado y corcho. Aviso: no apto para superficies de madera no barnizadas.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 1
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 6
Peso con embalaje incluido (kg) 1,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 90 x 90 x 215
Campos de aplicación
  • Suelos de piedra
  • Suelos de linóleo
  • Suelos de PVC