Limpiador básico para el suelo RM 533, 1l
Para lograr una limpieza a fondo de antiguas capas protectoras y suciedad resistente en piedra, linóleo y PVC. Resultado brillante e idóneo utilizando posteriormente productos conservadores de Kärcher. También puede utilizarse en suciedad normal sobre parqué sellado y corcho. Aviso: no apto para superficies de madera no barnizadas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|1
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|90 x 90 x 215
Campos de aplicación
- Suelos de piedra
- Suelos de linóleo
- Suelos de PVC