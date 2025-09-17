Hidrolimpiadora K 5
Hidrolavadora de alta presión ideal para una limpieza más intensa. Tiene asa y ruedas para facilitar su transporte, y un porta accesorios para una fácil organización. Más versatilidad para cada tipo de limpieza, con dos tipos de lanzas.
Hidrolavadora de alta presión ideal para una limpieza más intensa. Tiene asa y ruedas para facilitar su transporte, y un porta accesorios para una fácil organización. Más versatilidad para cada tipo de limpieza, con dos tipos de lanzas. Perfecto para limpiar garajes, patios, automóviles, bicicletas, motocicletas, áreas de piscinas, jardines y suciedad incrustada. Con motor de inducción y cabezal de aluminio que permiten una mayor durabilidad. Proporciona una limpieza eficiente, rápida y sin esfuerzo. Ahorro de tiempo y 80% de agua.
Características y ventajas
Cómoda asa de transporte en barandilla
- Robustez y resistencia
- La ergonómica asa de transporte en barandilla permite un agarre cómodo desde cualquier lado y garantiza un transporte cómodo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220
|Frecuencia (Hz)
|60
|Presión (PSI)
|2100
|Caudal (l/h)
|420
|Potencia absorbida (W)
|1900
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|13,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|17
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|323 x 409 x 825
Scope of supply
- Pistola de alta presión: G 145 Pressure Control
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 6 m
- Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Campos de aplicación
- Superficies en casa y el jardín
- Fachada
- Motos y ciclomotores
- Garaje
Detergentes
Encontrar pieza
