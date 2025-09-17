Hidrolimpiadora K 5

Hidrolavadora de alta presión ideal para una limpieza más intensa. Tiene asa y ruedas para facilitar su transporte, y un porta accesorios para una fácil organización. Más versatilidad para cada tipo de limpieza, con dos tipos de lanzas. Perfecto para limpiar garajes, patios, automóviles, bicicletas, motocicletas, áreas de piscinas, jardines y suciedad incrustada. Con motor de inducción y cabezal de aluminio que permiten una mayor durabilidad. Proporciona una limpieza eficiente, rápida y sin esfuerzo. Ahorro de tiempo y 80% de agua.

Características y ventajas
Cómoda asa de transporte en barandilla
  • Robustez y resistencia
  • La ergonómica asa de transporte en barandilla permite un agarre cómodo desde cualquier lado y garantiza un transporte cómodo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220
Frecuencia (Hz) 60
Presión (PSI) 2100
Caudal (l/h) 420
Potencia absorbida (W) 1900
Cable de conexión (m) 5
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 13,3
Peso con embalaje incluido (kg) 17
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 323 x 409 x 825

Scope of supply

  • Pistola de alta presión: G 145 Pressure Control
  • Vario Power Jet
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 6 m
  • Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"
Campos de aplicación
  • Superficies en casa y el jardín
  • Fachada
  • Motos y ciclomotores
  • Garaje
Detergentes
Encontrar pieza

