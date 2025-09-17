Hidrolimpiadora Kärcher Compacta

La hidrolimpiadora de alta presión Kärcher Compacta proporciona una limpieza rápida y sin esfuerzo para las tareas cotidianas. Es una máquina ideal para quienes buscan un equipo fácil de usar, transportar y almacenar.

La Kärcher Compacta, con 1.500 psi de presión, ayuda a eliminar la suciedad más difícil de su bicicleta, coche, casa, jardín, garaje y mucho más. La Hidrolimpiadora viene con una lanza de chorro recto ajustable que se adapta al tipo de limpieza requerido. para adaptarse al tipo de limpieza requerido, y un aplicador de detergente que hace que eliminar la suciedad sea aún más fácil. aún más fácil. Todo ello permite ahorrar tiempo y agua en comparación con el uso de una manguera de jardín convencional. manguera de jardín convencional

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión (PSI) 1500
Caudal (l/h) 300
Temperatura de entrada (°C) 40
Cable de conexión (m) 5
Peso con embalaje incluido (kg) 1,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 400 x 210 x 200
Detergentes
