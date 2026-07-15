Aspirador industrial de gama media con protección contra explosiones IVM 40/12-1 M Z22 para aspirar cantidades pequeñas a medias de sustancias sólidas finas y gruesas de todo tipo a escala industrial, óptimo también para zonas higiénicamente sensibles en la zona ATEX 22. El equipo fiable, de larga vida útil, compacto y portátil funciona en modo monofásico, está equipado con una turbina EC y se puede utilizar en aquellos lugares donde deban respetarse medidas de precaución especiales debido a las circunstancias. Para ello, sus grandes ruedas garantizan un transporte muy sencillo al lugar de uso. Gracias a su innovador sistema de limpieza de filtros Pull and Clean, el gran filtro de estrella de la categoría de polvo M se limpia cómoda y fácilmente durante el funcionamiento. El depósito del filtro y el depósito colector están fabricados en acero inoxidable de primera calidad resistente a los ácidos, mientras que la carcasa está fabricada en acero resistente.