Aspirador industrial IVM 40/12-1 M Z22

Aspirador industrial de gama media portátil, equipado con filtro de estrella de la categoría de polvo M y turbina EC para aspirar sustancias sólidas finas o gruesas en la zona ATEX 22.

Aspirador industrial de gama media con protección contra explosiones IVM 40/12-1 M Z22 para aspirar cantidades pequeñas a medias de sustancias sólidas finas y gruesas de todo tipo a escala industrial, óptimo también para zonas higiénicamente sensibles en la zona ATEX 22. El equipo fiable, de larga vida útil, compacto y portátil funciona en modo monofásico, está equipado con una turbina EC y se puede utilizar en aquellos lugares donde deban respetarse medidas de precaución especiales debido a las circunstancias. Para ello, sus grandes ruedas garantizan un transporte muy sencillo al lugar de uso. Gracias a su innovador sistema de limpieza de filtros Pull and Clean, el gran filtro de estrella de la categoría de polvo M se limpia cómoda y fácilmente durante el funcionamiento. El depósito del filtro y el depósito colector están fabricados en acero inoxidable de primera calidad resistente a los ácidos, mientras que la carcasa está fabricada en acero resistente.

Características y ventajas
Aspirador industrial IVM 40/12-1 M Z22: Certificado para zona ATEX 22
Certificado para zona ATEX 22
Aspirador industrial con protección contra explosiones para una aspiración segura en la zona ATEX 22.
Aspirador industrial IVM 40/12-1 M Z22: Categoría de polvo M
Categoría de polvo M
Equipo completo certificado según la norma DIN EN 60335-2-69 para la categoría de polvo M.
Aspirador industrial IVM 40/12-1 M Z22: Turbina Ec de bajo desgaste
Turbina Ec de bajo desgaste
Diseño sin escobillas para un funcionamiento con poco desgaste. Adecuado para el servicio de tres turnos gracias a una vida útil de al menos 5000 horas.
Limpieza manual del filtro Pull and Clean
  • Limpieza del filtro durante el funcionamiento en una sola operación.
  • Limpieza de bajo desgaste mediante inversión del aire.
Equipada con un gran filtro de estrella
  • Para la recogida segura de sólidos y polvos hasta la categoría de polvo M.
  • También es adecuado para grandes cantidades de polvo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 - 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Caudal de aire (l/s/m³/h) 49,4 / 178
Vacío (mbar/kPa) 239 / 23,9
Capacidad del depósito (l) 40
Material del depósito Acero inoxidable
Potencia absorbida (kW) 1 x 1,2
Tipo de aspirado Eléctrica
Ancho nominal de la conexión DN 70
Ancho nominal de los accesorios DN 40
Nivel de presión acústica (dB/A) 73
Longitud del cable (m) 10
Categoría de polvo para filtro principal M
Superficie de filtrado del filtro principal (m²) 1,6
Peso sin accesorios (kg) 50
Peso (con embalaje) (kg) 50,8
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 645 x 655 x 1140

Equipamiento

  • Filtro principal: Filtro de estrella
  • Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
Aspirador industrial IVM 40/12-1 M Z22
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Vídeos

Campos de aplicación
  • Apta para el uso en zonas ATEX 22
  • Para cantidades de pequeñas a medias de sustancias sólidas y polvo de la categoría M
  • Para los trabajos más exigentes, también apto para la aspiración de materiales pegajosos
Accesorios