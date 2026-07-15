Aspirador industrial IVM 40/12-1 M Z22
Aspirador industrial de gama media portátil, equipado con filtro de estrella de la categoría de polvo M y turbina EC para aspirar sustancias sólidas finas o gruesas en la zona ATEX 22.
Aspirador industrial de gama media con protección contra explosiones IVM 40/12-1 M Z22 para aspirar cantidades pequeñas a medias de sustancias sólidas finas y gruesas de todo tipo a escala industrial, óptimo también para zonas higiénicamente sensibles en la zona ATEX 22. El equipo fiable, de larga vida útil, compacto y portátil funciona en modo monofásico, está equipado con una turbina EC y se puede utilizar en aquellos lugares donde deban respetarse medidas de precaución especiales debido a las circunstancias. Para ello, sus grandes ruedas garantizan un transporte muy sencillo al lugar de uso. Gracias a su innovador sistema de limpieza de filtros Pull and Clean, el gran filtro de estrella de la categoría de polvo M se limpia cómoda y fácilmente durante el funcionamiento. El depósito del filtro y el depósito colector están fabricados en acero inoxidable de primera calidad resistente a los ácidos, mientras que la carcasa está fabricada en acero resistente.
Características y ventajas
Certificado para zona ATEX 22Aspirador industrial con protección contra explosiones para una aspiración segura en la zona ATEX 22.
Categoría de polvo MEquipo completo certificado según la norma DIN EN 60335-2-69 para la categoría de polvo M.
Turbina Ec de bajo desgasteDiseño sin escobillas para un funcionamiento con poco desgaste. Adecuado para el servicio de tres turnos gracias a una vida útil de al menos 5000 horas.
Limpieza manual del filtro Pull and Clean
- Limpieza del filtro durante el funcionamiento en una sola operación.
- Limpieza de bajo desgaste mediante inversión del aire.
Equipada con un gran filtro de estrella
- Para la recogida segura de sólidos y polvos hasta la categoría de polvo M.
- También es adecuado para grandes cantidades de polvo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|49,4 / 178
|Vacío (mbar/kPa)
|239 / 23,9
|Capacidad del depósito (l)
|40
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Potencia absorbida (kW)
|1 x 1,2
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 70
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 40
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|73
|Longitud del cable (m)
|10
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|1,6
|Peso sin accesorios (kg)
|50
|Peso (con embalaje) (kg)
|50,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|645 x 655 x 1140
Equipamiento
- Filtro principal: Filtro de estrella
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no
Vídeos
Campos de aplicación
- Apta para el uso en zonas ATEX 22
- Para cantidades de pequeñas a medias de sustancias sólidas y polvo de la categoría M
- Para los trabajos más exigentes, también apto para la aspiración de materiales pegajosos