Puede incluso conectarse a una toma de corriente industrial convencional de 16 amperios: diseño para 60 Hz de nuestro aspirador para uso industrial de gama superior IVS 100/55. Esto es posible gracias al arranque suave del potente motor trifásico, que evita eficazmente los picos de potencia al conectar el aspirador. El compresor de canal lateral de 5,5 kW diseñado para uso continuo proporciona un rendimiento excelente al aspirar grandes volúmenes de materiales pesados. Además, el eficiente equipo (IE2) puede usarse tanto en aplicaciones móviles como fijas, y el depósito de acero inoxidable de 100 litros con mecanismo para descarga cómoda permite intervalos de trabajo prolongados entre vaciado y vaciado. Numerosos equipamientos específicos inteligentes, como por ejemplo la limpieza horizontal de filtro por vibración con engranaje, el control remoto opcional para conectar/desconectar el aspirador a una distancia de hasta 30 metros, y la gran variedad de posibilidades de almacenaje para accesorios forman parte igualmente del inteligente concepto de este modelo de gama superior.