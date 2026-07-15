Aspirador industrial IVS 100/55
Modelo de 60 Hz de nuestro aspirador para uso industrial de gama superior IVS 100/55 para aspirar grandes volúmenes, incluso de materiales pesados. El compresor de canal lateral de 5,5 kW (IE2) es apropiado para el uso continuo.
Puede incluso conectarse a una toma de corriente industrial convencional de 16 amperios: diseño para 60 Hz de nuestro aspirador para uso industrial de gama superior IVS 100/55. Esto es posible gracias al arranque suave del potente motor trifásico, que evita eficazmente los picos de potencia al conectar el aspirador. El compresor de canal lateral de 5,5 kW diseñado para uso continuo proporciona un rendimiento excelente al aspirar grandes volúmenes de materiales pesados. Además, el eficiente equipo (IE2) puede usarse tanto en aplicaciones móviles como fijas, y el depósito de acero inoxidable de 100 litros con mecanismo para descarga cómoda permite intervalos de trabajo prolongados entre vaciado y vaciado. Numerosos equipamientos específicos inteligentes, como por ejemplo la limpieza horizontal de filtro por vibración con engranaje, el control remoto opcional para conectar/desconectar el aspirador a una distancia de hasta 30 metros, y la gran variedad de posibilidades de almacenaje para accesorios forman parte igualmente del inteligente concepto de este modelo de gama superior.
Características y ventajas
Control remoto opcional
- Control remoto por radio opcional para la conmutación de equipos a una distancia de hasta 30 metros.
- Manejo cómodo y rápido del equipo gracias a que se evitan pasadas innecesarias.
- Aprovechamiento óptimo del espacio: el aspirador puede utilizarse en zonas no utilizadas o de seguridad.
Arranque suave de bajo consumo
- Gracias a la escasa corriente de arranque, se evita una interrupción de la tensión en la alimentación de red.
- Los escasos picos de energía proporcionan unos costes de energía reducidos.
- Tan solo se necesita una escasa seguridad del equipo. Para un máximo de 5,5 A, es suficiente una seguridad de 16 A.
Manejo del equipo fácil para el usuario
- El gancho de mangueras y el almacenaje de accesorios permiten que las herramientas estén al alcance de la mano y un almacenaje ordenado.
- Gancho para cables integrado para el almacenaje seguro del cable.
- Todos los ganchos se pueden colgar en el equipo libremente con el sistema de clip.
Mecanismo de basculación fácil para el usuario
- Desmontaje del depósito fácil y rápido directamente en la empuñadura.
- La práctica empuñadura del depósito sirve de ayuda de tracción o de empuje para el lugar de vaciado.
- Los grandes rodillos industriales permiten una máxima movilidad incluso en suelos irregulares y a plena carga.
Uso horizontal de la limpieza de filtros
- El mango para la limpieza de filtros manual está situado a una altura cómoda y permite trabajar cómodamente.
- Independientemente del esfuerzo del usuario, proporciona una transmisión para obtener siempre los mismos resultados de limpieza.
- Vida útil prolongada del filtro a través de una limpieza más frecuente del filtro y de la transferencia de fuerza dosificada al filtro.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|380 - 480
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Caudal de aire (l/s/m³/h)
|166 / 598
|Vacío (mbar/kPa)
|210 / 21
|Capacidad del depósito (l)
|100
|Potencia absorbida (kW)
|6,6
|Tipo de aspirado
|Eléctrica
|Ancho nominal de la conexión
|DN 70
|Ancho nominal de los accesorios
|DN 70 DN 50
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|75
|Categoría de polvo para filtro principal
|M
|Superficie de filtrado del filtro principal (m²)
|2,2
|Peso sin accesorios (kg)
|145
|Peso (con embalaje) (kg)
|152,4
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Equipamiento
- Accesorios incluidos en el equipo de serie: no