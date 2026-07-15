PressurePro agente para fosfatado RM 48, 20l
Eliminación de grasas y fosfatado en un solo paso. Genera una protección anticorrosiva temporal y proporciona una buena base de adherencia para la pintura. Procesado, genera capas de fosfato de hierro azul amarillento.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|2
|Peso (kg)
|23,7
|Peso (con embalaje) (kg)
|24,4
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|260 x 237 x 430
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Desengrasado y fosfatado
- Desengrasado de superficies