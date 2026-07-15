PressurePro agente para fosfatado RM 48, 20l

Eliminación de grasas y fosfatado en un solo paso. Genera una protección anticorrosiva temporal y proporciona una buena base de adherencia para la pintura. Procesado, genera capas de fosfato de hierro azul amarillento.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del emblaje (l) 20
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
pH 2
Peso (kg) 23,7
Peso (con embalaje) (kg) 24,4
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 260 x 237 x 430
PressurePro agente para fosfatado RM 48, 20l
PressurePro agente para fosfatado RM 48, 20l
PressurePro agente para fosfatado RM 48, 20l
Campos de aplicación
  • Desengrasado y fosfatado
  • Desengrasado de superficies
Accesorios