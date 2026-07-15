CarpetPro impregnación RM 762, 5l
Agente de impregnación para alfombras Carpet Pro RM 762 para alfombras y superficies textiles. Protección duradera y efectiva contra la suciedad tanto seca como húmeda. Sella las fibras y las vuelve más resistentes.
Si se utiliza tras una limpieza en profundidad, el agente de impregnación CarpetPro RM 762 de Kärcher evita eficazmente que la suciedad vuelva a aparecer con rapidez, amplía los intervalos entre limpiezas en húmedo y ayuda a reducir los costes. El agente de impregnación especial para fibras sintéticas y naturales cuenta con el certificado Woolsafe, sella las fibras en lugar de adherirse a ellas y aumenta su resistencia. La suciedad seca se deposita sobre las superficies impregnadas y puede aspirarse fácilmente. En cambio, la suciedad húmeda se escurre directamente en las fibras y, después, es fácil de eliminar. El agente de impregnación CarpetPro RM 762 es apto para su uso con lava-aspiradores Puzzi o incluso con equipos pulverizadores sencillos, no contiene fosfatos y evita la formación de algas en el circuito de agua.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|5
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|2
|pH
|5
|Peso (kg)
|5
|Peso (con embalaje) (kg)
|5,4
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|192 x 145 x 248
Vídeos
Campos de aplicación
- Tratamiento del coche
- Superficies textiles
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