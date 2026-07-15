Si se utiliza tras una limpieza en profundidad, el agente de impregnación CarpetPro RM 762 de Kärcher evita eficazmente que la suciedad vuelva a aparecer con rapidez, amplía los intervalos entre limpiezas en húmedo y ayuda a reducir los costes. El agente de impregnación especial para fibras sintéticas y naturales cuenta con el certificado Woolsafe, sella las fibras en lugar de adherirse a ellas y aumenta su resistencia. La suciedad seca se deposita sobre las superficies impregnadas y puede aspirarse fácilmente. En cambio, la suciedad húmeda se escurre directamente en las fibras y, después, es fácil de eliminar. El agente de impregnación CarpetPro RM 762 es apto para su uso con lava-aspiradores Puzzi o incluso con equipos pulverizadores sencillos, no contiene fosfatos y evita la formación de algas en el circuito de agua.