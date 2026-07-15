Limpia intensamente, mantiene y también protege eficazmente contra la corrosión: el detergente para fregadora de escaleras mecánicas neutro FloorPro RM 758 con agente anticorrosivo integrado de Kärcher para escaleras mecánicas y pasillos rodantes de fabricantes como KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI o TOSHIBA. Especialmente desarrollado para su uso con nuestra máquina de limpieza de escaleras mecánicas BR 47/35 Esc, el agente intensivo de limpieza con poca espuma también es ideal para la limpieza básica de superficies duras con el método de un solo paso con una fregadora-aspiradora. Su fórmula neutra es especialmente respetuosa con los materiales y, al mismo tiempo, limpia eficazmente, eliminando la suciedad procedente de grasas, aceites y minerales. El detergente para fregadora de escaleras mecánicas FloorPro RM 758 también es adecuado para su uso en separadores de aceite.