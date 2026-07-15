FloorPro detergente para fregadora para la limpieza de escaleras mecánicas, neutro RM 758, 20l

Agente intensivo de limpieza de superficies duras para eliminar manchas de grasa, aceite y minerales de escaleras mecánicas y pasillos rodantes. Incluye un agente anticorrosivo para el equipo y materiales de escaleras mecánicas.

Limpia intensamente, mantiene y también protege eficazmente contra la corrosión: el detergente para fregadora de escaleras mecánicas neutro FloorPro RM 758 con agente anticorrosivo integrado de Kärcher para escaleras mecánicas y pasillos rodantes de fabricantes como KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI o TOSHIBA. Especialmente desarrollado para su uso con nuestra máquina de limpieza de escaleras mecánicas BR 47/35 Esc, el agente intensivo de limpieza con poca espuma también es ideal para la limpieza básica de superficies duras con el método de un solo paso con una fregadora-aspiradora. Su fórmula neutra es especialmente respetuosa con los materiales y, al mismo tiempo, limpia eficazmente, eliminando la suciedad procedente de grasas, aceites y minerales. El detergente para fregadora de escaleras mecánicas FloorPro RM 758 también es adecuado para su uso en separadores de aceite.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del emblaje (l) 20
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
pH 7
Peso (kg) 20
Peso (con embalaje) (kg) 21,8
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 280 x 250 x 430
FloorPro detergente para fregadora para la limpieza de escaleras mecánicas, neutro RM 758, 20l
FloorPro detergente para fregadora para la limpieza de escaleras mecánicas, neutro RM 758, 20l
FloorPro detergente para fregadora para la limpieza de escaleras mecánicas, neutro RM 758, 20l
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Escaleras mecánicas y andenes rodantes
Accesorios