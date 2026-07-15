FloorPro detergente para fregadora para la limpieza de escaleras mecánicas, neutro RM 758, 20l
Agente intensivo de limpieza de superficies duras para eliminar manchas de grasa, aceite y minerales de escaleras mecánicas y pasillos rodantes. Incluye un agente anticorrosivo para el equipo y materiales de escaleras mecánicas.
Limpia intensamente, mantiene y también protege eficazmente contra la corrosión: el detergente para fregadora de escaleras mecánicas neutro FloorPro RM 758 con agente anticorrosivo integrado de Kärcher para escaleras mecánicas y pasillos rodantes de fabricantes como KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI o TOSHIBA. Especialmente desarrollado para su uso con nuestra máquina de limpieza de escaleras mecánicas BR 47/35 Esc, el agente intensivo de limpieza con poca espuma también es ideal para la limpieza básica de superficies duras con el método de un solo paso con una fregadora-aspiradora. Su fórmula neutra es especialmente respetuosa con los materiales y, al mismo tiempo, limpia eficazmente, eliminando la suciedad procedente de grasas, aceites y minerales. El detergente para fregadora de escaleras mecánicas FloorPro RM 758 también es adecuado para su uso en separadores de aceite.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|7
|Peso (kg)
|20
|Peso (con embalaje) (kg)
|21,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|280 x 250 x 430
Campos de aplicación
- Escaleras mecánicas y andenes rodantes