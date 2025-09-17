Limpiadora de moquetas BRC 30/15 C
Limpiadora compacta automática de alfombras para la extracción mediante pulverización rápida y rentable de superficies pequeñas, así como para limpiar manchas puntuales y la limpieza de mantenimiento de alfombras con el pulverizado previo del detergente I-Capsolation. Económica en superficies entre 200 y 800 m².
La BRC 30/15 C es el equipo perfecto para la limpieza en profundidad de las fibras de alfombras de pequeña superficie. El cabezal flotante permite obtener resultados de limpieza perfectos incluso en superficies irregulares. La BRC 30/15 también se puede utilizar para la limpieza de mantenimiento de las alfombras con el pulverizado previo del detergente I-Capsol o para eliminar manchas puntuales.
Características y ventajas
Gran rendimiento de limpieza
- El cilindro de cepillos contribuye a una limpieza en profundidad.
- Cilindro de cepillos oscilante para asegurar un rendimiento de limpieza uniforme.
- Las fibras se alinean y confieren una apariencia uniforme.
Dimensiones compactas
- Ideal para superficies de entre 200 y 800 m².
- Fácil almacenamiento
- Fácil transporte
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rendimiento en superficie (limpieza básica/limpieza intermedia iCapsol) (m²/h)
|150
|Caudal de aire (l/s)
|46
|Vacío (mbar/kPa)
|300 / 30
|Presión de pulverización en limpieza profunda (bar)
|3,5
|Volumen pulverizado en limpieza profunda (l/min)
|1
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|315
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|15 / 17
|Potencia de la turbina (W)
|1130
|Potencia del motor de cepillos (W)
|76
|Peso sin accesorios (kg)
|36
|Peso con embalaje incluido (kg)
|35,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|920 x 360 x 750
Scope of supply
- Cantidad de rodillos: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Dirección de trabajo: hacia atrás
